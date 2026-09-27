Tom Cruise y González Iñárritu compartieron su experiencia en Digger + Agregar ámbito en









El actor contó detalles de su personaje, un magnate petrolero marcado por la ambición y las consecuencias ambientales de su negocio.

Tom Cruise en la presentación de su nueva película "Digger". EFE/Neil Hall

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu presentaron “Digger” en Ciudad de México y hablaron sobre el trabajo que realizaron para llevar a la pantalla la historia de Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero. Durante el encuentro, el actor explicó cómo construyó a su personaje y destacó el trabajo con el acento sureño de Estados Unidos que utiliza en la película.

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Cruise, que recibió un Oscar honorífico en 2025, contó que la manera de hablar de Digger fue uno de los elementos que trabajó especialmente para darle personalidad. “No se trata solo de un acento. Hay que encontrar uno que aporte el humor, el drama y el ritmo. Algo que lo haga interesante”, explicó.

El actor también señaló que interpretar al personaje implicó trabajar con distintas capas. “Es divertido de interpretar, ese juego con las palabras, son muchas capas distintas con las que estoy trabajando”.

Para transformarse físicamente, Cruise utilizó maquillaje y prótesis que modificaron notablemente su apariencia. El resultado lo muestra con un aspecto mucho mayor al que tiene en la vida real, pese a que él y Digger tienen edades similares.

Por su parte, González Iñárritu destacó la precisión con la que Cruise construyó al personaje. El director señaló que el actor trabajó especialmente los movimientos, la entonación y el sentido de cada palabra para darle forma al protagonista.

“Digger” cuenta la historia de un magnate petrolero cuya actividad desencadena una catástrofe ambiental y que luego intenta demostrar que puede salvar a la humanidad. La película llegará a los cines de América Latina el 1 de octubre. Tom Cruise recibió una camiseta de Gimnasia Durante la presentación en México, el actor también protagonizó un momento inesperado cuando un periodista le regaló una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. Fede Carestía se acercó a Cruise durante la alfombra naranja y le entregó la casaca del club argentino. “Sé lo mucho que te gustan los deportes”, le dijo el periodista. Cruise respondió: “Amo los deportes”. Luego, Carestía lo invitó a visitar Argentina y a asistir a un partido de Gimnasia. El actor recibió la camiseta, sonrió, chocó el puño con el periodista y respondió “Gracias” en español. Tom Cruise recibió una camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata durante la presentación de la película. El intercambio quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales. La escena se produjo mientras Cruise recorría la alfombra, firmaba autógrafos y se fotografiaba con los seguidores que habían asistido al evento.