El emotivo posteo de la hermana de Liam Payne tras su muerte: ''Gracias por cambiar mi vida''







Ruth Gibbins se expresó en sus redes sociales tras la noticia del fallecimiento del cantante y compositor británico de 31 años.

Liam Payne y su hermana Ruth.

Ruth Gibbins, hermana de Liam Payne, compartió una desgarradora publicación en su cuenta tras la muerte del músico, ex integrante de One Direction. En el escrito, la joven le agradeció los momentos compartidos y lamentó ''no haber podido'' salvarlo.

Payne murió a los 31 años tras caer de un tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo. La noticia sacudió al mundo entero y rápidamente distintas personalidades de la música compartieron mensajes para despedir al cantante, así como también sus familiares. Su padre, Geoff Payne, arribó a la Argentina durante el viernes para acelerar los trámites de la repatriación de su cuerpo, y además visitó el lugar donde ocurrió la tragedia.

Este sábado, su hermana Ruth le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: ''No creo que esto esté sucediendo'', comenzó. ''Liam es mi mejor amigo, nadie podría hacerme reír tanto como él, hacer sus imitaciones siempre me tenía arrugado y le encantaba ver cuántas risas podía conseguir'', describió.

liam payne.jpg Liam Payne junto a su familia. Y agregó: ''Se mudó cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños, esto fue lo que me obligó a finalmente aprobar mi examen de manejo durante las semanas del show en vivo de xfactor porque no podía soportar la idea de no poder comunicarme con él. Regularmente conducía para tomar el té con él después de terminar el trabajo, solo para sentarme. Un mes el hotel estaba justo al lado de un wagamamas (restaurante) y ¡juro que lo tenía mañana, tarde y noche!''

''Liam amaba a 1D, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello. Simplemente reproducía canción tras canción que habían sido grabadas pero nunca utilizadas y nos sentábamos a tener un mini concierto de 1D'', dijo en relación a su pasado en la banda que integró junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik. ''Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día y que yo contestaría o que siempre iría a buscarlo si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas a menudo resultaban en risas de sus ideas y de su próxima aventura, hablando de sus planes y solucionando sus problemas, pero siempre terminaban con "te amo, te extraño", "te amo, ru"''. ''Lamento no haber podido salvarte'' En la parte del texto donde se dirigió directamente a su hermano, escribió: ''Mi cerebro está luchando por ponerse al día con lo que está sucediendo y no entiendo adónde has ido. Solo quiero conducir hasta tu casa y entrar con la música a todo volumen y encontrarte sentado allí escribiendo una canción o entrar a tus fases artísticas y sentarme contigo mientras dibujas o haces manualidades''. ''No siento que este mundo fue lo suficientemente bueno o amable contigo y, muy a menudo, durante los últimos años, has tenido que esforzarte mucho para superar todo lo que se estaba dirigiendo hacia ti. Sólo querías ser amado y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que eras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver este derramamiento de amor que nunca recibiste en tu tiempo'', añadió. Y finalizó: ''¡Gracias por cambiar mi vida, gracias por los increíbles recuerdos, gracias por ser el mejor hermano y amigo que tendré! Cuidaremos de Bear y él siempre sabrá lo increíble que es su papá y cuánto lo idolatras. Lamento no haber podido salvarte. Te amo, oh como te extraña mi corazón, Ru xxx. ''Una última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo. Conduciría hasta el fin del universo para traerte de regreso''. Embed - Ruth Gibbins en Instagram: "" View this post on Instagram A post shared by Ruth Gibbins (@roo0990) El mensaje de la novia de Liam Payne tras su muerte: ''Te seguiré amando el resto de mi vida'' “Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real", comenzó su publicación. Y agregó: "Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado". "Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te amo, Liam'', concluyó. Payne, que viajó a la Argentina junto con Cassidy, se encontraba en el país desde el 2 de octubre, y fue visto por las fans al día siguiente en el recital de su ex compañero de banda, Niall Horan, que estaba presentándose en el Movistar Arena por su gira mundial. La actriz había regresado a Miami tan solo dos días antes de la muerte del músico.

