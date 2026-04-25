El Departamento de Justicia de EEUU buscará restituir la ejecución en pelotones de fusilamiento para las penas de muerte

Se trata de una medida que retoma políticas de ejecución revertidas por Joe Biden. Entre ellas se reintroduce un "protocolo de inyección letal" junto a métodos adicionales como el fusilamiento para "agilizar los procesos internos".

El Departamento de Justicia de EEUU anunció que reintroducirá los pelotones de fusilamiento para ejecutar a presos federales , como continuación de sus medidas para allanar el camino en el caso de las penas de muerte. La medida forma parte de un plan para ampliar los métodos de ejecución carcelaria.

Bajo la presidencia de Joe Biden , se revirtió gran parte del trabajo realizado durante el primer mandato del presidente Donald Trump en relación con la expansión de la pena de muerte en casos federales, una política que el Departamento de Justicia había estado desmantelando.

“Entre las medidas adoptadas se encuentra la readopción del protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración de Trump”, declaró el Departamento en un comunicado este viernes. Esto incluye “ampliar dicho protocolo para incluir métodos de ejecución adicionales, como el pelotón de fusilamiento , y agilizar los procesos internos para acelerar los casos de pena de muerte”.

Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento para aquellos condenados a la pena capital que agotaron su proceso de apelación. En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona en ser ejecutada por un pelotón de fusilamiento desde la década de 1970.

“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en un comunicado emitido en las últimas horas.



Allí agregó que “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”. La dependencia también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir el número de años que transcurren entre la condena y la ejecución, según indica el anuncio.

EEUU habilitó que Venezuela le pague a la defensa de Nicolás Maduro

EEUU permitirá que Venezuela pague los honorarios de la defensa del expresidente Nicolás Maduro en el caso de tráfico de drogas que lo tiene cumpliendo una detención en Nueva York, tras su su captura en enero de este año. Se trata de una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que la gestión venezolana pueda abonar con fondos estatales, luego de modificar una serie de sanciones que regían hasta entonces.

El texto está firmado por el fiscal Jay Clayton con fecha 24 de abril de 2026 y está dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso. Así, "las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones", indicó un documento oficial.