El voley argentino, de luto: falleció una exjugadora de la Selección + Seguir en









La Federación Argentina de Voleibol informó que Micaela Vogel venía luchando desde hacía tiempo contra una enfermedad, aunque no se precisaron detalles.

Triste noticia para el voley, falleció Micaela Vogel.

Falleció la exjugadora de la Selección Argentina de Voley, Micaela Vogel, a los 42 años. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) en sus redes sociales, generando profunda conmoción.

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La entidad informó que Vogel venía luchando desde hacía tiempo contra una enfermedad, aunque no se precisaron detalles sobre el cuadro de salud ni las circunstancias exactas de su deceso. La comunidad del vóley manifestó su pesar por la pérdida de una figura que construyó su trayectoria tanto en la selección nacional como en importantes clubes del país y del exterior.

Conmoción en el voley argentino por el fallecimiento de Micaela Vogel El comunicado de la Federación del Voleibol Argentino expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, exjugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad”. “Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse”.

De inmediato ex compañeras, técnicos y seguidores del voley compartieron mensajes de apoyo a sus seres queridos y recordaron la amplia trayectoria de Vogel en el deporte.

El seleccionado femenino de Voley, Las Panteras, equipo que Vogel integró en diversas etapas, también se sumó a los mensajes de condolencias, para una deportista cuyo nombre queda indefectiblemente ligado al desarrollo del vóley femenino en los últimos años, participando en la consolidación de la disciplina a nivel local e internacional.

En el ámbito local, Micaela Vogel jugó en San Lorenzo y GEBA, dos eqipos de primera línea, animadores recurrentes de cada temporada, también tuvo experiencia en la liga italiana, una de las competencias más valoradas en el mundo del vóley. La familia tomo la decisión de mantener reserva sobre las circunstancias del deceso. El deporte argentino la recordadará por el ejemplo de compromiso y humanidad que transmitió a lo largo de su vida.

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