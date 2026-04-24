Conmoción en el fútbol: murió el nigeriano Michael Eneramo tras desplomarse durante un partido + Seguir en









El exdelantero de la Selección de Nigeria sufrió una descompensación mientras disputaba un amistoso en Kaduna, su ciudad natal. Fue figura del Espérance de Túnez y también jugó en Besiktas.

Michael Eneramo fue internacional con Nigeria y dejó una fuerte huella en el Espérance de Túnez, donde atravesó uno de los mejores momentos de su carrera.

El fútbol africano quedó conmocionado por la muerte de Michael Eneramo, exdelantero de la Selección de Nigeria, quien falleció a los 40 años luego de desplomarse en pleno partido en Kaduna, su ciudad natal.

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El exjugador participaba de un encuentro amistoso vinculado a una academia de fútbol cuando sufrió una descompensación en el campo de juego. El episodio ocurrió durante el segundo tiempo y, pese a los intentos de asistencia y reanimación, no logró recuperar los signos vitales.

Eneramo había disputado la primera parte del encuentro con normalidad. Tras caer sobre el césped, fue asistido por personas presentes en el lugar y luego trasladado a un centro médico cercano, donde se constató su fallecimiento. De acuerdo con las primeras versiones, la causa habría sido un paro cardíaco.

La despedida a Michael Eneramo La Federación Nigeriana de Fútbol confirmó la noticia y expresó su pesar por la muerte del exatacante. “Esto es devastador. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano la fortaleza para sobrellevar esta pérdida”, señaló el secretario general del organismo, Mohammed Sanusi.

También lo despidió el Espérance de Túnez, club en el que Eneramo vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. “Con profundo dolor y tristeza, el Esperance de Túnez despide a uno de sus fieles hijos, Michael Enramo”, publicó la institución.

“Con el corazón encogido por el dolor, el Esperance de Túnez llora la pérdida de su exjugador nigeriano Michael Enramo, quien nos ha dejado tras una carrera excepcional que permanecerá grabada en la memoria del club y de su afición, generación tras generación”, agregó el comunicado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESTunis1919/status/2047633036255146005?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047633036255146005%7Ctwgr%5E38cadf560a659b182fc936eec5650d0e5fef6ecd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.us%2Ffutbol-internacional%2Fconmocion-futbol-mundial-murio-michael-eneramo-ex-internacional-nigeria-40-anos_0_0Al1OmE4EY.html&partner=&hide_thread=false



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… pic.twitter.com/Qhzmi62weC — Espérance Sportive De Tunis (@ESTunis1919) April 24, 2026 Nacido el 26 de noviembre de 1985, Eneramo fue uno de los delanteros extranjeros más recordados del fútbol tunecino. En el Espérance marcó una etapa de alto impacto, con 65 goles en 110 partidos, títulos nacionales y un reconocimiento sostenido por parte de los hinchas. Su potencia física y capacidad para definir dentro del área le valieron el apodo de “El Tanque”. Ese rendimiento le permitió dar el salto al fútbol turco, donde jugó en clubes como Besiktas, Istanbul Basaksehir, Sivasspor, Manisaspor y Karabükspor. En la Süper Lig disputó más de 100 partidos y convirtió 31 goles. Con la camiseta de la Selección de Nigeria, Eneramo debutó en febrero de 2009. Entre ese año y 2011 jugó 11 partidos y anotó tres goles para las Súper Águilas. Tras su retiro profesional, en 2018, el exdelantero regresó a Nigeria y continuó vinculado al fútbol a través de una academia en Kaduna, orientada a la formación de jóvenes talentos.

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