El estreno de "The Room Next Door" de Pedro Almodóvar tuvo una ovación de 17 minutos en Venecia

Julianne Moore y Tilda Swinton sorprendieron el lunes por la noche al Festival de Cine de Venecia con el estreno de The Room Next Door , de Pedro Almodóvar , que recibió una ovación de pie de 17 minutos, la más larga de la edición de 2024 hasta el momento.

La ovación más larga hasta ahora de la edición 2024 del Festival de Venecia

Los aplausos a The Room Next Door han eclipsado hasta ahora las otras grandes ovaciones del festival: The Brutalist de Brady Corbet (12 minutos), Maria de Pablo Larraín (8 minutos) protagonizada por Angelina Jolie como la famosa cantante de ópera Maria Callas y The Order de Justin Kurzel (7 minutos), un thriller policial de los años 80 protagonizado por Jude Law.

La película, el primer largometraje en inglés de Almodóvar, se estrenó en una noche en Venecia en la que la insoportable ola de calor que ha definido las festividades de este año cesó por unas horas. Moore y Swinton se tomaron de la mano bajo la lluvia ligera que caía sobre la alfombra roja, posando para las fotos mientras los paparazzi gritaban sus nombres.

De qué trata The Room Next Door

En “The Room Next Door” las dos ganadoras del Oscar interpretan a Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), amigas de antaño que trabajaron en la misma revista neoyorquina al principio de sus carreras. Ingrid, ahora una exitosa novelista, se reencuentra con Martha mientras ella se enfrenta a las últimas etapas de un cáncer.

Después de su estreno en Venecia, “The Room Next Door” se estrenará en los cines en diciembre.