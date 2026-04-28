Fans convierten la película de Michael Jackson en una pista de baile: la polémica que divide a los cinéfilos

En muchas funciones, distintos espectadores se levantaron de sus butacas para reproducir las coreografías más icónicas del "Rey del pop" y algunos lo consideran una falta de respeto.

"Michael" recaudó más de 300 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana en los cines.

La nueva película biográfica sobre Michael Jackson llegó a los cines con la expectativa de convertirse en uno de los grandes estrenos del año , y rápidamente cumplió en taquilla, recaudando más de 300 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.

Sin embargo, también abrió un debate inesperado dentro de las salas: en varias funciones, el público dejó de comportarse como espectador para transformarse en parte del espectáculo .

Fans que imitan coreografías , se levantan de sus butacas y bailan los pasos más icónicos del "Rey del pop” durante la proyección están generando una fuerte división que ya trascendió las redes sociales. ¿Es un homenaje espontáneo o una falta de respeto hacia quienes pagan por ver la producción en silencio?

Desde su estreno, la biopic "Michael" protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson generó un fenómeno particular en distintas salas del mundo.

En varias funciones, grupos de fans comenzaron a levantarse de sus asientos para bailar durante las escenas, reproduciendo movimientos característicos como el "moonwalk" o coreografías de sus videoclips más conocidos.

Lo que en principio parecía una reacción aislada terminó convirtiéndose en un patrón en distintas ciudades, al punto de que algunos espectadores lo describen como una transformación de la función en un concierto.

En redes sociales, la reacción fue inmediata y polarizada. Mientras algunos dicen celebran el momento, otros cuestionan la falta de respeto hacia la proyección, los acusan de tener el “síndrome del protagonista” y les piden que se retiren.

“No todo el mundo pagó para ver una actuación en vivo”, fue una de las frases más repetidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OliLondonTV/status/2047917256886374573?s=20&partner=&hide_thread=false Michael Jackson fans break out into dance at movie screening of new ‘Michael’ movie. pic.twitter.com/zQ1iuIlsxd — Oli London (@OliLondonTV) April 25, 2026

Fans bailando el moonwalk y coreografías icónicas durante la función: el fenómeno viral

Los videos circularon en plataformas como X y TikTok muestran salas donde el público se levanta para seguir el ritmo de la película como si fuera un recital. El fenómeno se intensifica en escenas donde la música de Jackson ocupa el centro de la trama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OliLondonTV/status/2048087370604646725?s=20&partner=&hide_thread=false Michael Jackson fan dances in front of the cinema mid film during the new ‘Michael’ movie. pic.twitter.com/niHrsoFmL0 — Oli London (@OliLondonTV) April 25, 2026

Algunos asistentes aseguraron que los fans "se apoderaron" del cine y lo comparan con las proyecciones de la película musical de 1975 "The Rocky Horror Picture Show".

En ese sentido, muchos espectadores defendieron la experiencia como algo único: “La gente bailaba frente a la pantalla como si fuera un concierto en vivo. Esto no era una película… era un auténtico renacimiento de Michael Jackson”, escribió un usuario. Otro lo calificó como “una de las mejores experiencias cinematográficas que tuve en mi vida”.

“El público estuvo totalmente entregado de principio a fin (bailando y disfrutando al máximo). Fue mágico”, expresaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CoveredGeekly/status/2047501535484002308?s=20&partner=&hide_thread=false Michael Jackson fan dancing with the movie pic.twitter.com/emY2iLTPVt — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) April 24, 2026

“Vine a ver una película, no un concierto”: las quejas de los espectadores molestos

Del otro lado de la discusión, muchos asistentes expresaron su malestar por lo que consideran una interrupción constante de la experiencia de ir al cine. Las críticas apuntan especialmente a quienes se levantan, hablan o usan el teléfono durante la proyección. "Guardaran el ‘moonwalk’ para afuera", señalan.

“Hay una diferencia entre disfrutar del momento y perturbar la experiencia de los demás”, expresó un espectador en redes sociales. En la misma línea, otro dijo: “Si pago por ver una película, no quiero ver a nadie más bailando que no sea Michael”.

También aparecieron comentarios más duros sobre el comportamiento del público: “Esa es una de las razones por las que estoy evitando las proyecciones ahora mismo”, escribió un usuario, mientras que otro aseguró que pediría un reembolso si hubiera estado presente durante algo similar.

Algunos calificaron la actitud de ciertos fans como una búsqueda de protagonismo: “No quiero ver nada parecido. Como espectador, prefiero ver la película por la que pagué y no a algún narcisista que busca llamar la atención intentando crear un momento viral”.