Ya se puede ver en Prime Video: la película más comentada del año que se sumó a la plataforma + Seguir en









La producción que generó mucho ruido en salas de cine llega por fin al catálogo de la plataforma y llama la atención por sus figuras principales.

Fue una de las películas más taquilleras del año y ya está disponible en Prime Video. Freepik

El catálogo de Prime Video agregó una producción a su catálogo que llamó la atención desde su paso por los cines. La película tuvo una fuerte presencia en la temporada de premios y logró ubicarse entre los estrenos más comentados del último tiempo, con una historia basada en hechos reales y un casting de primera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de su éxito, ahora busca captar los usuarios de la plataforma de streaming. La expectativa por este estreno no sale solo de su rendimiento comercial, sino también por el interés que despertó su protagonista, junto con una historia que explora un deporte que no suele ser retratado en el cine de Hollywood.

Marty Supreme La película retrata la vida de Marty Mauser, un polémico jugador de tenis de mesa en los años 50. Gentileza - Prime Video

De qué trata Marty Supremo La película "Marty Supremo" se basa en la vida real de Marty Reisman, una eminencia del tenis de mesa que también fue autor. Sus triunfos más importantes fueron el campeonato individual masculino de Estados Unidos en 1958 y 1960, y el campeonato de hardbat de Estados Unidos en 1997.

En la ficción, la trama sigue a Marty Mauser, un joven que intenta realzar su nombre en un circuito competitivo y muchas veces hostil en la década de 1950. La historia acompaña su participación en torneos internacionales, incluido un campeonato mundial en Londres, donde es derrotado por un rival japonés, un momento que marca un quiebre en su carrera y en su vida personal.

A partir de ese golpe, el protagonista inicia un camino en busca de revancha a cualquier costo y se involucra en apuestas clandestinas, engaños y empieza a meterse en vínculos conflictivos. Su objetivo es volver a competir en el máximo nivel y demostrar su talento, aunque eso implique cruzar ciertos límites. Marty Supreme La película fue aclamada por el público, pero no ganó ningún premio Oscar. Gentileza - Prime Video Además de todo el drama, la película también cuenta con ciertos toques de humor mientras decide mostrar el lado menos conocido del ambiente competitivo. También se enfoca en el ego del protagonista, su obsesión por el éxito y el costo emocional al que se enfrentó por perseguir un objetivo sin medir las consecuencias. El film fue dirigido por Josh Safdie y superó los 80 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, lo que lo convirtió en el mayor éxito comercial de la productora A24 en ese mercado. Además, acumuló 9 nominaciones en la 98° edición de los Premios Oscar, aunque no logró llevarse ningún premio. Prime Video: tráiler de Marty Supremo Embed - Marty Supreme | Official Trailer HD | A24 Prime Video: elenco de Marty Supremo Timothée Chalamet

Gwyneth Paltrow

Odessa A'zion

Fran Drescher

Abel Ferrara

Tyler, the Creator

Kevin O'Leary