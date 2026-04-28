Tras la aprobación de Quentin Tarantino, Sony desarrollará una película basada en el comic "Django/Zorro" + Seguir en









Tarantino no ha dirigido un largometraje desde Érase una vez en Hollywood de 2019. El cineasta ha dicho en repetidas ocasiones que se retirará después de realizar su décima película.

Jamie Foxx y Antonio Banderas podrían volver para interpretar a sus personajes.

Brian Helgeland, ganador de un Oscar por LA Confidential, será el encargado de escribir un guion para una película que combine personajes de Django Unchained y La máscara del Zorro. Aunque basada en la serie de cómics de 2014 coescrita por Quentin Tarantino y Matt Wagner, la película, aún sin título, girará en torno a una nueva historia.

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Los detalles de la trama no están claros, aunque se espera que la película siga las hazañas de Django, el cazarrecompensas interpretado por Jamie Foxx en el western revisionista de Tarantino de 2012 mientras forma una improbable alianza con el legendario justiciero enmascarado conocido como Zorro, interpretado por Anthony Hopkins (en principio) y luego por Antonio Banderas en La máscara del Zorro de 1998 y en La leyenda del Zorro de 2005.

El proyecto se encuentra en fase inicial de desarrollo en Sony Pictures. Aún no se ha elegido al director, pero Tarantino no estará detrás de la cámara.

Django/Zorro, una historia que lleva años de desarrollo Tarantino lleva años hablando de la historia que fusiona "Django" y "Zorro", e incluso llegó a proponerle al comediante Jerrod Carmichael que escribiera un borrador del guion. Esa versión fue descartada por razones desconocidas, y Carmichael declaró a GQ en 2022 : "En realidad, es un guion increíble, increíble, que surgió de esa historia de Django/Zorro, y me encantaría que Sony lo adaptara, pero soy consciente de que es imposible".

Foxx y Banderas aún no han firmado para la película. Sin embargo, Banderas confirmó previamente que Tarantino se puso en contacto con él para que protagonizara la película crossover, así que al menos la tiene en mente.

“[Tarantino] habló conmigo, creo que la noche de los Oscar [en 2020], cuando estaba nominado por 'Dolor y gloria'. Nos vimos en una de esas fiestas”, dijo Banderas a principios de 2022. “Se me acercó y le dije: '¿En tus manos? ¡Claro que sí!'. Porque Quentin tiene esa habilidad para hacer ese tipo de películas y darles calidad. Incluso si están basadas en ese tipo de películas de serie B de los 60 y 70, él puede tomar ese material y hacer algo realmente interesante”. Tarantino no ha dirigido un largometraje desde Érase una vez en Hollywood de 2019. El cineasta ha dicho en repetidas ocasiones que se retirará después de realizar su décima película.