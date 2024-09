Pedro Almodóvar presenta "The Room Next Door" en Venecia y habla sobre su postura a favor de la eutanasia

The Room Next Door (La habitación de al lado), de Pedro Almodóvar , protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton , trata un tema controvertido: la eutanasia.

“Esta película está a favor de la eutanasia” , dijo, hablando en español. “Es algo que admiramos del personaje de Tilda, ella decide que librarse del cáncer sólo se puede lograr tomando la decisión que realmente toma. ‘Si llego antes, el cáncer no me vencerá’, dice. Y entonces encuentra una manera de alcanzar su objetivo con la ayuda de su amiga, pero tienen que comportarse como si fueran criminales”.

El país natal de Almodóvar, España, legalizó la eutanasia en 2021, y él cree que el resto del mundo debería seguir su ejemplo.

“Debería existir la posibilidad de practicar la eutanasia en todo el mundo”, dijo entre aplausos de los periodistas. “Debería estar regulada y se debería permitir que un médico ayude a su paciente”.

Swinton agregó que "no puedo decir que no actuaría exactamente de la misma manera" si estuviera en el lugar de su personaje.

“Personalmente, no le tengo miedo a la muerte, ni nunca lo he tenido. Creo que todo el camino hacia la aceptación de la muerte puede ser largo para algunas personas, pero por alguna razón, debido a ciertas experiencias en mi vida, me di cuenta pronto. Sé que está llegando. La siento llegar, la veo llegar”, dijo. “Una de las cosas que esta película retrata es la autodeterminación, alguien que decide tomar su vida, su existencia y su muerte en sus propias manos”.

Aunque la película trata claramente sobre la muerte, Moore y Swinton dijeron que también parecía una celebración de la vida.

Moore dijo: “Hay una fuerza vital tremenda en las películas de Pedro, y eso es a lo que todos respondemos. Es casi como si, cuando estás viendo estas películas, pudieras escuchar los latidos del corazón de todos”.

Habló sobre los temas existenciales de la película y dijo que reflexiona sobre las preguntas: "¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa tener un cuerpo? ¿Qué significa tener un amigo? ¿Qué significa tener un testigo?"

Una historia sobre la amistad

Swinton describió la película como una "historia de amor" entre su personaje y el de Moore.

“Es realmente una historia de amor entre Ingrid y Martha. Y cuando digo amor, me refiero a esa cosa tan esencial, esa amistad esencial que está en el corazón de todo amor, espero”.

Moore también habló sobre la amistad femenina que está presente en la película, que consideró “muy profunda”.

“Rara vez vemos una historia sobre la amistad entre mujeres, y especialmente entre amigas mayores. No sé si hay otro cineasta en el mundo que haga algo así además de Pedro”, dijo. “La importancia que nos muestra es muy inusual. Me conmovió mucho que retratara esta relación como algo tan profundo, porque lo es”.

Ella y Swinton también se hicieron cercanas durante el rodaje, lo que contribuyó a la autenticidad de la película.

“Para nosotras también fue especial, para mí y para Tilda, el día a día”, dijo. “Cómo fue creciendo nuestra relación, cómo nos conocimos, las confidencias que compartimos, las cosas de las que hablamos. Y no se trataba solo de cosas importantes, a veces se trata de zapatos, ¡y eso está bien!”.

Después de su estreno en Venecia, The Room Next Door se estrenará en los cines en diciembre.