Disney estrenó la segunda parte del exitoso drama ambientado en los 80 que enamoró a millones

Una serie que todos los espectadores estaban esperando y viene a aumentar las tensiones de esta historia.

La serie que todos los espectadores estaban esperando ya tiene segunda temporada en Disney +.

Disney + volvió a apostar por los grandes dramas británicos y estrenó una nueva tanda de episodios que ya genera expectativa entre los fanáticos del género. La serie se convirtió en uno de los éxitos más comentados de la plataforma gracias a su combinación de romance, ambición y escándalos ambientados en los años 80.

La producción está basada en la exitosa novela de Jilly Cooper y cuenta con un elenco repleto de figuras reconocidas de la televisión británica . La dirección y el guion vuelven a apostar por un tono sofisticado, con mucho glamour, conflictos de poder y relaciones explosivas.

Ahora Disney + estrenó la segunda parte de “Rivales”, la serie que logró enamorar a millones de espectadores con su mezcla de drama romántico, rivalidades empresariales y estética ochentosa . La nueva entrega llegó el 15 de mayo de 2026 con nuevos episodios y varias incorporaciones al elenco.

A pesar de la competencia feroz, hay lugar para el amor y otras "distracciones".

La serie “Rivales” está ambientada en la Inglaterra de los años 80 y gira alrededor de las luchas de poder dentro del mundo de la televisión y la alta sociedad británica. La historia mezcla drama, romance, ambición y escándalos personales en un contexto marcado por el lujo y las apariencias.

Los protagonistas principales son Rupert Campbell-Black, un exdeportista aristocrático conocido por su carisma y vida escandalosa, y Tony Baddingham, un poderoso empresario televisivo obsesionado con mantener su influencia y control dentro de la industria. También tienen un rol muy importante Declan O’Hara, un periodista irlandés con fuertes principios, y su familia, especialmente su hija Taggie.

Rivales Además de los viejos conocidos, la segunda parte llega con nuevos personajes que van a hacer tambalear el equilibrio entre los protagonistas. Imagen: Disney

La problemática principal de la serie es la feroz rivalidad entre Rupert y Tony, que se traslada tanto al terreno empresarial como al personal. Ambos compiten por el poder, la influencia y el reconocimiento dentro del negocio televisivo, mientras las relaciones amorosas, los secretos y las traiciones complican todavía más la situación.

A lo largo de la trama también se exploran temas como la ambición desmedida, las diferencias sociales, las tensiones familiares y el impacto de la fama y el poder sobre la vida privada de los personajes. Todo esto se desarrolla con una estética muy marcada de los años 80 y un tono de drama romántico intenso.

Disney+: tráiler de Rivales, temporada 2

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Disney+: elenco de Rivales, temporada 2