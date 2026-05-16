Disney + volvió a apostar por los grandes dramas británicos y estrenó una nueva tanda de episodios que ya genera expectativa entre los fanáticos del género. La serie se convirtió en uno de los éxitos más comentados de la plataforma gracias a su combinación de romance, ambición y escándalos ambientados en los años 80.
Disney estrenó la segunda parte del exitoso drama ambientado en los 80 que enamoró a millones
Una serie que todos los espectadores estaban esperando y viene a aumentar las tensiones de esta historia.
-
La nueva temporada de una de las comedias de Disney mejor puntuadas por la crítica y los espectadores
-
El especial de The Punisher protagonizado por Jon Bernthal ya está disponible en Disney+
La producción está basada en la exitosa novela de Jilly Cooper y cuenta con un elenco repleto de figuras reconocidas de la televisión británica. La dirección y el guion vuelven a apostar por un tono sofisticado, con mucho glamour, conflictos de poder y relaciones explosivas.
Ahora Disney + estrenó la segunda parte de “Rivales”, la serie que logró enamorar a millones de espectadores con su mezcla de drama romántico, rivalidades empresariales y estética ochentosa. La nueva entrega llegó el 15 de mayo de 2026 con nuevos episodios y varias incorporaciones al elenco.
De qué trata Rivales, temporada 2
La serie “Rivales” está ambientada en la Inglaterra de los años 80 y gira alrededor de las luchas de poder dentro del mundo de la televisión y la alta sociedad británica. La historia mezcla drama, romance, ambición y escándalos personales en un contexto marcado por el lujo y las apariencias.
Los protagonistas principales son Rupert Campbell-Black, un exdeportista aristocrático conocido por su carisma y vida escandalosa, y Tony Baddingham, un poderoso empresario televisivo obsesionado con mantener su influencia y control dentro de la industria. También tienen un rol muy importante Declan O’Hara, un periodista irlandés con fuertes principios, y su familia, especialmente su hija Taggie.
La problemática principal de la serie es la feroz rivalidad entre Rupert y Tony, que se traslada tanto al terreno empresarial como al personal. Ambos compiten por el poder, la influencia y el reconocimiento dentro del negocio televisivo, mientras las relaciones amorosas, los secretos y las traiciones complican todavía más la situación.
A lo largo de la trama también se exploran temas como la ambición desmedida, las diferencias sociales, las tensiones familiares y el impacto de la fama y el poder sobre la vida privada de los personajes. Todo esto se desarrolla con una estética muy marcada de los años 80 y un tono de drama romántico intenso.
Disney+: tráiler de Rivales, temporada 2
Disney+: elenco de Rivales, temporada 2
- David Tennant (Lord Tony Baddingham)
- Alex Hassell (Rupert Campbell-Black)
- Aidan Turner (Declan O’Hara)
- Nafessa Williams (Cameron Cook)
- Bella Maclean (Taggie O’Hara)