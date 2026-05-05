La película de Prime Video para revivir a uno de los superhéroes más carismáticos de los 2000

Un verdadero clásico que ya tiene más de dos décadas, pero sigue vigente y siempre está bueno volver a ver.

En el catálogo de Prime Video siempre aparecen títulos que invitan a una maratón nostálgica, especialmente para quienes crecieron con el cine de acción y fantasía de principios de los 2000. Entre producciones modernas y estrenos, hay verdaderas joyas que marcaron una época .

El cine de superhéroes no siempre estuvo dominado por grandes universos compartidos. Antes del boom actual, existían propuestas más oscuras, originales y con identidad propia que hoy se recuerdan como clásicos de culto. Muchas de ellas combinaron efectos prácticos, historias sobrenaturales y personajes fuera de lo común.

Una de esas películas es Hellboy, el film dirigido por Guillermo del Toro que llevó a la pantalla grande a uno de los héroes más particulares del cómic.

La película de los 2000 que no te podés perder ya está en Prime Video.

De qué trata Hellboy

La historia se sitúa hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando un grupo de nazis intenta abrir un portal mediante magia oscura para invocar fuerzas del infierno. Aunque el ritual es interrumpido, logran traer al mundo a una criatura demoníaca: Hellboy.

Este ser es rescatado por las fuerzas aliadas y criado por el profesor Trevor Broom, quien lo educa como un humano y lo entrena para combatir el mal. Con el paso del tiempo, Hellboy crece y se convierte en un agente clave de una organización secreta dedicada a investigar fenómenos paranormales.

Ya en la adultez, el protagonista trabaja junto a otros seres con habilidades especiales, enfrentando amenazas sobrenaturales que ponen en riesgo a la humanidad. Sin embargo, su origen infernal lo persigue constantemente y lo obliga a debatirse entre su naturaleza y su rol como héroe.

El conflicto central surge cuando un antiguo enemigo regresa con la intención de desatar el apocalipsis, buscando que Hellboy cumpla su destino como criatura del caos.

Prime Video: tráiler de Hellboy

Embed - Hellboy (2004) - Official® Trailer [HD]

Prime Video: tráiler de Hellboy