La retorcida película de Anya Taylor Joy que es una joya escondida en Prime Video

Una comedia negra no tan conocida de la actriz que satiriza las costumbres de las clases altas y su obsesión por la exclusividad.

Con una gran actuación de Anya Taylor Joy, esta película se destaca en el catálogo de Prime Video.

El catálogo de Prime Video sigue sumando películas que sorprenden a los usuarios, muchas veces con títulos que pasaron desapercibidos en su estreno pero que luego se convierten en verdaderas joyas ocultas. Una de las actrices que más creció en los últimos años es Anya Taylor-Joy , quien logró consolidarse como una de las figuras más versátiles de Hollywood gracias a su capacidad para adaptarse a distintos géneros, desde el drama hasta el thriller psicológico.

En ese contexto, una de sus películas más llamativas y retorcidas es El Menú , una propuesta que mezcla tensión, crítica social y humor negro en una historia tan incómoda como atrapante.

Una historia cargada de misterio y morbo que te va a mantener pegado al sillón de principio a fin.

La historia sigue a Margot y Tyler, una joven pareja que viaja a una isla remota para vivir una experiencia gastronómica exclusiva en un restaurante de lujo. Allí, el prestigioso chef ha preparado un menú especial para un grupo selecto de invitados, todos pertenecientes a la élite.

Lo que comienza como una cena sofisticada pronto se transforma en algo mucho más oscuro. A medida que avanzan los platos, el chef introduce elementos cada vez más inquietantes, dejando en claro que la velada esconde intenciones inesperadas. Cada comensal tiene un rol dentro de este macabro “espectáculo culinario”, donde salen a la luz secretos, tensiones y críticas hacia el mundo del lujo, el consumo y la obsesión por la exclusividad.

Con una mezcla de thriller, terror y comedia negra, la película construye una atmósfera opresiva que mantiene al espectador en constante tensión, mientras cuestiona los excesos de las clases privilegiadas. La actuación de los protagonistas hace de esta obra una crítica realmente imperdible.

Prime Video: tráiler de El Menú

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Prime Video: elenco de El Menú