"The Paper", la serie spin-off de "The Office" presentó su primer tráiler

The Paper es una creación conjunta de Greg Daniels (de “The Office”) y Michael Koman (de “Nathan for You”). Ambos también son showrunners, productores ejecutivos y guionistas.

Domhnall Gleeson protagoniza la serie.

The Paper, una secuela en forma de spin-off de la popular serie de comedia The Office (versión EEUU), presentó su primer tráiler.

La nueva historia sigue al personal de un periódico del Medio Oeste estadounidense en crisis, que casualmente emplea a Oscar Martínez, personaje de la serie original (un papel que retoma Oscar Núñez). Esta serie de comedia, en forma de falso documental, se estrena en la plataforma Peacock con cuatro episodios el 4 de septiembre. Todavía no tiene fecha de estreno en nuestra región a través de ninguna plataforma.

De qué trata The Paper En el tráiler, un ambicioso periodista llamado Ned Sampson (Domhnall Gleeson) se une a Toledo Truth Teller como editor jefe, con grandes ideas para revitalizar el periódico, que comparte oficinas con una empresa de papel higiénico. Debe luchar contra los recortes presupuestarios y motivar a un grupo heterogéneo de empleados interpretados por Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Núñez. Entre las estrellas invitadas se encuentran Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

"¿Cuántos de ustedes han escrito antes para un periódico?", pregunta Ned a sus futuros periodistas estrella, quienes antes dependían de artículos de clickbait y artículos preescritos con licencia de Associated Press.

"Escribí un trabajo en la secundaria", responde un miembro del personal. Otro dice: "He tuiteado".

Embed - The Paper | Official Trailer | Peacock Original The Paper es una creación conjunta de Greg Daniels (de “The Office”) y Michael Koman (de “Nathan for You”). Ambos también son showrunners, productores ejecutivos y guionistas. Otros productores ejecutivos incluyen al creador original de “The Office”, Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. La serie es de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

