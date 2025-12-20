Él Mató a un Policía Motorizado celebró los 20 años de su trilogía basal con un show para el recuerdo en Obras Por Matias Reynoso + Seguir en









La celebración continuará hoy sábado con la segunda fecha y luego dos fechas en La Plata, el 27 y 28 de diciembre en el Teatro Ópera de la ciudad.

Santiago Motorizado y compañía celebraron en el Estadio Obras.

Con un Estadio Obras lleno y una energía que atravesó a varias generaciones de fans, Él Mató a un Policía Motorizado Estadio Obras dió anoche inicio a la doble celebración por los 20 años de su trilogía emblemática: Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008).

Fue un concierto a puro rock de más de dos horas que contó también con algunos clásicos de la banda más allá de la trilogía.

El show abrió con “Navidad en los Santos”, detonando el primer coro masivo de la noche. A partir de ahí, la banda recorrió los tres EPs que marcaron su identidad artística de manera completa, desplegando un sonido sólido y explosivo.

Él Mató a un Policía Motorizado Estadio Obras La banda abrió la noche con “Navidad en los Santos”. Temas como "El Héroe de la Navidad", "Chica Rutera", "Amigo Piedra", "Noches Buenas", "Mi Próximo Movimiento" y "Navidad de Reserva" fueron algunos de los momentos más celebrados por los fans. Canciones que definieron la esencia de la banda y que generaron una complicidad y conexión con el público que una vez más acompañó en cada momento.

Él Mató a un Policía Motorizado Estadio Obras Este sábado continuará la celebración de las dos décadas. El final llegó con los hits más esperados como “El Magnetismo”, "La Noche Eterna", "El Mundo Extraño", “Diamante Roto”, "Más o Menos Bien", “Yoni B”, "Ahora Imagino Cosas" y “Chica de Oro”. A pedido del público el cierre definitivo llegó con "Guitarra Comunista", la cuál fue ovacionada por todo el estadio y selló la celebración con una mezcla de euforia colectiva y gratitud entre banda y público.

Tras una noche inolvidable en Obras, Él Mató a un Policía Motorizado reafirmó una vez más su lugar como una de las bandas más influyentes y queridas de la actualidad rock argentino. Él Mató a un Policía Motorizado Estadio Obras El grupo cerrará el año con dos fechas en La Plata 27 y 28 de diciembre en el Teatro Ópera de la ciudad. Nueva fecha y el arranque del 2026 para Él Mató a un Policía Motorizado La celebración continuará hoy sábado con la segunda fecha en el Estadio Obras y luego dos fechas en La Plata, el 27 y 28 de diciembre en el Teatro Ópera de la ciudad. El 2026 arrancará con una fecha el 16 de enero en Mar del Plata, en Bendu -ubicado en la ex Manzana de los Circos, en Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores- donde la banda volverá a encontrarse con su público para seguir festejando estos 20 años de historia.

