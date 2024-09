"El Ojo del Arte": La cultura en su máxima expresión recibe reconocimiento nacional

“Este reconocimiento es una validación de nuestro esfuerzo”, expresó Gisela Asmundo durante la ceremonia. “Nos llena de alegría porque no solo legitima lo que hacemos, sino que nos impulsa a seguir creciendo. Queremos que ‘El Ojo del Arte’ llegue a más lugares, a más personas, y que el arte se convierta en una parte esencial de la vida cotidiana de todos”.

El portal incluye una sección que Asmundo considera fundamental: el relevamiento del patrimonio artístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “En nuestra sección de patrimonio, visibilizamos esculturas y edificios históricos que muchas veces pasan desapercibidos para los transeúntes”, comentó. “Nos enorgullece rescatar esas obras y hacer que vuelvan a ocupar un lugar en la conciencia ciudadana”.

Un equipo comprometido con la difusión cultural

Pero El Ojo del Arte no es solo una plataforma web; es un proyecto integral que también cuenta con un exitoso programa de radio, emitido por Metro 95.1, que recientemente ganó el prestigioso Premio Martín Fierro a Mejor Programa Cultural/Educativo de Radio. Cada domingo, de 11 a 12, el equipo de El Ojo del Arte ofrece una hora dedicada a la discusión y análisis del mundo del arte, abriendo una ventana para aquellos oyentes que buscan una mirada fresca, accesible y profunda sobre los temas culturales.

“Este año ha sido increíble para nosotros”, afirmó Asmundo. “Ganar el Martín Fierro fue un sueño cumplido, pero también un recordatorio de que tenemos una responsabilidad mayor. Este tipo de reconocimientos nos motiva a seguir dando lo mejor, a seguir innovando y a seguir acercando el arte a todos los públicos”.

El reconocimiento de la Cámara de Diputados fue impulsado por el diputado Hernán Lombardi, quien destacó el rol fundamental que juega la comunicación en los sistemas culturales: “La tarea de ‘El Ojo del Arte’ es especial y muy importante porque, en un país donde muchas veces fallan los mecanismos de difusión, este proyecto persiste. Reconocerlo en la Cámara de Diputados no solo es justo, sino necesario. La cartografía cultural de un país requiere de emisores que logren conectar a las nuevas generaciones con el arte y la cultura, algo que Gisela y su equipo están logrando con creces”.

WhatsApp Image 2024-09-13 at 12.16.05.jpeg Hernán Lombardi fue uno de los impulsores del reconocimiento a "El Ojo del Arte".

La expansión de un sueño

Asmundo no esconde sus ambiciones para el futuro del proyecto. A lo largo de la ceremonia, compartió su deseo de expandir El Ojo del Arte a nuevos territorios. “Nos leen y nos escuchan desde distintos puntos del mundo, y eso nos impulsa a pensar en grande. Queremos llevar el proyecto a Europa y al resto de Latinoamérica. Nuestra sección dedicada a artistas emergentes, Art Proust, es un ejemplo de cómo queremos seguir creciendo: darles visibilidad a esos talentos que muchas veces no tienen el reconocimiento que merecen”, explicó Asmundo.

Este sueño de expansión no es solo un deseo personal, sino una necesidad cultural en un contexto donde la globalización ha hecho del arte un lenguaje universal. En sus propias palabras: “Creemos que el arte es una herramienta poderosa para conectar culturas y queremos que El Ojo del Arte sea ese puente que una a los artistas locales con el mundo. Sabemos que es un camino largo, pero el reconocimiento que hemos recibido hoy nos demuestra que vamos en la dirección correcta”.

Un proyecto con alma

Durante el evento, la conducción de Cristina Pérez resaltó el espíritu colaborativo de El Ojo del Arte, un proyecto que, más allá de su carácter digital, se ha convertido en una verdadera comunidad artística. “Este es un equipo de personas que aman lo que hacen. Son más de 20 colaboradores que, con dedicación y compromiso, construyen día a día un espacio que no solo informa, sino que inspira”, señaló Pérez.

El crítico de arte Manuel Quaranta, quien participó con una charla sobre su experiencia en la Bienal de Venecia, destacó cómo El Ojo del Arte refleja esa “extranjería” que a menudo acompaña a los artistas. “El arte, como el extranjero, se nutre de las diferencias. Y El Ojo del Arte ha sabido recoger esas diferencias para crear un espacio que acoge a todas las voces, desde los artistas más consagrados hasta aquellos que recién comienzan su carrera”, reflexionó Quaranta.

Un reconocimiento merecido

El evento concluyó con un llamado de Lombardi a valorar y financiar la cultura: “Necesitamos proyectos como El Ojo del Arte, que nos recuerden que la cultura no es un lujo, sino una necesidad. Si no invertimos en la cultura, no podemos esperar una sociedad más profunda y reflexiva”.

Con este reconocimiento, El Ojo del Arte reafirma su lugar en el corazón de la cartografía cultural de Argentina y se prepara para seguir creciendo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El Ojo del Arte: Mirando al futuro

Gisela Asmundo ha logrado convertir su pasión por la historia del arte en un proyecto que sigue tomando forma y que promete expandirse aún más en los próximos años. El camino recorrido no ha sido fácil, pero el reconocimiento de la Cámara de Diputados es una muestra de que la constancia y la dedicación pueden abrir puertas impensadas.

“El arte tiene la capacidad de transformar, de unir y de hacer reflexionar. Ese es nuestro compromiso, y lo vamos a cumplir”, afirmó Asmundo en una entrevista posterior al evento. Y es que el proyecto, que comenzó como un portal digital y un programa de radio, ha crecido exponencialmente, generando un impacto tangible en el panorama cultural del país.

Visibilidad y proyección internacional

Uno de los objetivos inmediatos de El Ojo del Arte es amplificar su presencia en escenarios internacionales. “Queremos presentar El Ojo del Arte en Europa y Latinoamérica, y estamos trabajando en proyectos que nos permitan llevar nuestro contenido a esos públicos”, detalló Asmundo. Este salto internacional no solo es un reconocimiento al talento argentino, sino también una oportunidad para mostrar el arte local en un contexto global, dando voz a artistas que, aunque emergentes, tienen un gran potencial.

El desafío es grande, pero la plataforma cuenta con una sólida estructura que le permite enfrentar este nuevo horizonte con confianza. Con más de 20 secciones especializadas, cada una a cargo de un equipo de profesionales, El Ojo del Arte ha logrado establecer una dinámica de trabajo colaborativa y comprometida que le permite seguir innovando y sorprendiendo a su audiencia.

WhatsApp Image 2024-09-13 at 12.15.59.jpeg Cristina Pérez fue la encargada de conducir el evento.

Un arte accesible para todos

Uno de los pilares de El Ojo del Arte es su compromiso con la gratuidad y la accesibilidad. En un mundo donde muchos contenidos culturales se encuentran detrás de barreras de pago, la plataforma se mantiene firme en su convicción de que el arte debe estar al alcance de todos. “Creemos que el conocimiento es un derecho, no un privilegio. Y por eso nuestro sitio es gratuito, para que cualquiera, sin importar su nivel socioeconómico, pueda acceder a él”, explicó Asmundo.

Esta filosofía ha sido clave en el éxito del proyecto, atrayendo a un público amplio y diverso que ve en El Ojo del Arte una fuente confiable y accesible para aprender sobre arte y cultura. Al ofrecer contenidos que van desde el análisis profundo de obras de arte hasta noticias sobre las últimas tendencias, la plataforma ha logrado crear un espacio inclusivo que se adapta a las necesidades e intereses de diferentes audiencias.

El arte como motor de cambio

En definitiva, El Ojo del Arte no solo es un proyecto cultural, sino un motor de cambio que impulsa la reflexión, la crítica y la conexión entre las personas a través del arte.

La historia de El Ojo del Arte es una prueba viviente de que el arte tiene el poder de transformar realidades, de abrir puertas y de generar espacios donde antes no los había. Y, con este nuevo reconocimiento, la plataforma se prepara para seguir creciendo, llevando el arte argentino y global a nuevos horizontes, siempre con el compromiso de que el arte sea, ante todo, para todos.

Con este reconocimiento, Gisela Asmundo y su equipo refuerzan su compromiso con la cultura y continúan construyendo un puente entre el arte y la sociedad, llevando la belleza de las obras, las historias detrás de cada artista y las tendencias contemporáneas a un público cada vez más amplio.