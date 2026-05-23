HBO Max: la brillante y perturbadora película de 2011 que se transformó en un clásico de culto + Agregar ámbito en









Esta fue una de las producciones más atrapantes de su año y ahora reapareció en la plataforma para captar la atención de miles de fanáticos del suspenso.

Esta es una de las películas más recordadas del cine contemporáneo. Magnific

Dentro del catálogo de thrillers psicológicos que dejaron huella en la última década, pocas películas lograron un impacto tan grande como el de esta adaptación dirigida por David Fincher. A más de 14 años de su estreno, HBO Max sumó una historia que mantiene intacta su capacidad para mantener al espectador en suspenso de principio a fin.

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La película se metió en el ranking de reproducciones gracias al interés de quienes nunca la vieron y al recuerdo de quienes la consideran una de las obras más sólidas del cine policial moderno. Con actuaciones elogiadas y un guion impactante, este film todavía aparece entre las más recomendadas de la plataforma.

La chica con el dragón tatuado Esta es de esas películas que todos deben ver al menos una vez en su vida. Gentileza - HBO Max

De qué trata La chica con el dragón tatuado "La chica con el dragón tatuado" adapta la primera novela de la saga Millennium, escrita por el sueco Stieg Larsson. Esta versión estadounidense llegó a los cines el 21 de diciembre de 2011 y tiene una duración de 2 horas 38 minutos.

La trama gira alrededor de Mikael Blomkvist, un periodista que atraviesa un complicado momento profesional después de recibir una condena por difamación. En medio de esa crisis, un poderoso empresario le ofrece investigar un caso ocurrido cuatro décadas atrás.

El hecho gira alrededor de la desaparición de una joven integrante de una familia millonaria. Para avanzar con la investigación, Blomkvist trabaja junto a Lisbeth Salander, una hacker prodigio con una personalidad completamente fuera de lo convencional. La dupla descubre secretos familiares, delitos escondidos y situaciones violentas mientras intenta reconstruir lo ocurrido. El film cuenta con la estética fría y opresiva que se volvió una marca registrada de David Fincher. El director ya fue reconocido de manera internacional por películas como Seven, Zodiac y La red social. Aunque existe una adaptación sueca estrenada en 2009 con Noomi Rapace en el papel principal, la versión de Fincher quedó como referencia dentro del género de suspenso criminal. HBO Max: tráiler de La chica con el dragón tatuado Embed - La Chica del Dragón Tatuado - Trailer subtitulado HBO Max: elenco de La chica con el dragón tatuado Daniel Craig como Mikael Blomkvist

Rooney Mara como Lisbeth Salander

Christopher Plummer como Henrik Vanger

Stellan Skarsgård como Martin Vanger

Robin Wright como Erika Berger

Joely Richardson como Anita Vanger

Steven Berkoff como Dirch Frode

Yorick van Wageningen como Nils Bjurman