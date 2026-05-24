El Festival de Cannes 2026 cerró con premios repartidos y una destacada presencia argentina

La ceremonia de clausura del histórico festival reconoció a producciones de distintas nacionalidades y dejó entre los grandes destacados a Ryusuke Hamaguchi, Andreï Zviaguintsev y al argentino Federico Luis.

La edición 2026 del Festival de Cannes cerró con una distribución amplia de premios, una fuerte presencia del cine europeo y el reconocimiento internacional para un director argentino.

La algo extensa ceremonia de clausura del Festival de Cannes tuvo una agradable sorpresa inicial, ya que el premio a mejor cortometraje recayó en Para los contrincantes del argentino Federico Luis. el film fue filmado en México, una coproducción entre ese país, España y Francia.

El jurado de la Competencia internacional, presidido por Park Chan-Wook e integrado entre otros por Demi Moore y la realizadora Chloe Zhao, se preocupó en repartir los siete premios entre el mayor número de películas, un total de 8 sobre 22 en competencia.

España era firma candidata a ganar el premio a mejor actor para Javier Bardem, por El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Sin embargo, el mismo fue para Emmanuel Macchio y Valentin Campag, por Coward, el tercero y decpcionante film de Lukas Dhont ( Close), ambientado durante la Primera Guerra Mundial.

El siguiente premio a mejor interpretación femenina fue también compartido por la belga Virginie Efira y Tao Okamoto en Soudain (“De repente”) de Ryusake Hamaguchi, para este cronista la mejor película del festival.

El premio del jurado fue para Das geträumte Abenteuer (“La aventura soñada”) de la realzadora alemana Valeria Grisebach, quien invitó a su actriz principal al escenario para acompañarla. Filmada en Bulgaria, la extensa obra (tres horas) denuncia las mafias y el tráfico de drogas en las fronteras del país donde está ambientada con otros vecinos, particularmente Turquía.

Faltando sólo cuatro premios a otorgar “los franceses”, con cinco obras en la selección mayor, comenzaban a impacientarse. Pero “quien salvó la ropa” fue Notre salut/A Man of his Time de Emmanuel Marre, con el premio a mejor guion. Trata sobre un colaboracionista en tiempos de la ocupación nazi (“república de Vichy). Había sido muy aplaudida en sus diversas proyecciones, aunque su distribución comercial, fuera de países francófonos, incluyendo Argentina, aparece como poca probable.

cannes Fatherland Fatherland, una de las premiadas en Cannes 2026.

La entrega del galardón a mejor director fue un momento de gran confusión, ya que fue otorgado a tres realizadores, el último de los cuales, el polaco Pawel Pawlikowski, preguntaba a la presentadora francesa donde estaba el suyo. Ocurrió que el aex-equo, fue compartido con los correalizadores españoles Javier Calvo y Javier Ambrosi, quienes le dieron el único premio a su país. La bola negra, tal su título, alude a una supuesta obra “perdida” de Federico García Lorca. Ambientada en tres épocas diferentes, el extenso y logrado relato relato cuenta con grandes intérpretes femeninas como Penélope Cruz, Glenn Close y Lola Dueñas. Su énfasis es la represión histórica de las relaciones homoeróticas en España en diversos periodos de su historia.

En cuanto a Fatherland (Patria, sería la traducción literal, de Pawlikowski (Ida, Cold War), en menos de una hora y media y en glorioso blanco y negro, logra un notable relato del regreso de Thomas Mann a Alemania, cuatro años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lo acompaña su hija Erika (Sandra Hüller) en la epóca en que las os Alemanias se disputaban la gloria del Premio Nobel.

El Grand Prix del jurado fue para Minotaur del realizador ruso Andreï Zviaguintsev. No filmada en su país natal sino en Letonia. En su discurso de agradecimiento al jurado, el director pidió que cese inmediatamente la guerra con Ucrania. La excelente trama es una mezcla del género policial con temas de actualidad política actuales. La Palma de oro, que bien pudo haber recaído.