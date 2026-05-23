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23 de mayo 2026 - 23:00

Salma Hayek y Penelope Cruz en Disney+: la divertida joya de los 2000 que está oculta en el catálogo

La película que se estrenó en el año 2006 y se convirtió en una historia de culto, aunque nadie lo imaginaba.

Una historia ideal para revivir el fin de semana.

Una historia ideal para revivir el fin de semana.

Imagen: Freepik

Aunque muchos usuarios pasan horas buscando qué ver entre las tendencias de Disney + y otras plataformas, hay más de una película de los 2000 que quedó perdida entre los catálogos y merece una segunda oportunidad. Especialmente aquellas comedias de acción que mezclaban aventura, humor y grandes estrellas de Hollywood.

Durante aquella década, varias producciones apostaron por historias livianas pero llenas de carisma, con personajes inolvidables y escenas que hoy despiertan una fuerte nostalgia entre los espectadores. Algunas incluso lograron convertirse en títulos de culto gracias a la química de sus protagonistas.

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Una de ellas es “Bandidas”, la película protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz que combina western, acción y comedia en una historia tan divertida como entretenida, y que actualmente puede verse en Disney+.

Bandidas
Una de las películas que demostró que Salma Hayek y Penélope Cruz podían encarnar cualquier papel, en Disney+.

Una de las películas que demostró que Salma Hayek y Penélope Cruz podían encarnar cualquier papel, en Disney+.

De qué trata Bandidas

La historia transcurre en México a fines del siglo XIX y sigue a Sara Sandoval y María Álvarez, dos mujeres completamente distintas que terminan uniendo fuerzas después de sufrir injusticias provocadas por un poderoso empresario estadounidense.

Sara pertenece a una familia acomodada y recibió una educación refinada, mientras que María creció en un entorno rural y aprendió a sobrevivir enfrentando todo tipo de dificultades. A pesar de sus diferencias, ambas encuentran un objetivo común que las lleva a convertirse en una inesperada dupla.

Bandidas
Dos de las actrices más importantes de Hollywood, formando una dupla inolvidable.

Dos de las actrices más importantes de Hollywood, formando una dupla inolvidable.

Decididas a vengarse y recuperar lo que les arrebataron, las protagonistas comienzan a asaltar bancos vinculados a una red de corrupción financiera. Sus robos rápidamente llaman la atención de las autoridades y transforman a las dos mujeres en las criminales más buscadas de la región.

“Bandidas” mezcla escenas de acción, persecuciones y humor con una dinámica muy divertida entre Salma Hayek y Penélope Cruz. La película apuesta por un tono liviano y aventurero, ideal para quienes buscan una historia entretenida y llena de química entre sus protagonistas.

Disney+: tráiler de Bandidas

Embed - Bandidas (2006) Trailer | Penelope Cruz | Salma Hayek

Disney+: elenco de Bandidas

  • Salma Hayek (Sara Sandoval)
  • Penélope Cruz (María Álvarez)
  • Steve Zahn (Quentin Cooke)
  • Dwight Yoakam (Tyler Jackson)
  • Sam Shepard (Bill Buck)

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