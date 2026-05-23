Salma Hayek y Penelope Cruz en Disney+: la divertida joya de los 2000 que está oculta en el catálogo

La película que se estrenó en el año 2006 y se convirtió en una historia de culto, aunque nadie lo imaginaba.

Aunque muchos usuarios pasan horas buscando qué ver entre las tendencias de Disney + y otras plataformas, hay más de una película de los 2000 que quedó perdida entre los catálogos y merece una segunda oportunidad. Especialmente aquellas comedias de acción que mezclaban aventura, humor y grandes estrellas de Hollywood.

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Durante aquella década, varias producciones apostaron por historias livianas pero llenas de carisma, con personajes inolvidables y escenas que hoy despiertan una fuerte nostalgia entre los espectadores. Algunas incluso lograron convertirse en títulos de culto gracias a la química de sus protagonistas.

Una de ellas es “Bandidas”, la película protagonizada por Salma Hayek y Penélope Cruz que combina western, acción y comedia en una historia tan divertida como entretenida, y que actualmente puede verse en Disney+.

Una de las películas que demostró que Salma Hayek y Penélope Cruz podían encarnar cualquier papel, en Disney+.

La historia transcurre en México a fines del siglo XIX y sigue a Sara Sandoval y María Álvarez , dos mujeres completamente distintas que terminan uniendo fuerzas después de sufrir injusticias provocadas por un poderoso empresario estadounidense.

Sara pertenece a una familia acomodada y recibió una educación refinada, mientras que María creció en un entorno rural y aprendió a sobrevivir enfrentando todo tipo de dificultades. A pesar de sus diferencias, ambas encuentran un objetivo común que las lleva a convertirse en una inesperada dupla.

Bandidas Dos de las actrices más importantes de Hollywood, formando una dupla inolvidable. Imagen: Disney+

Decididas a vengarse y recuperar lo que les arrebataron, las protagonistas comienzan a asaltar bancos vinculados a una red de corrupción financiera. Sus robos rápidamente llaman la atención de las autoridades y transforman a las dos mujeres en las criminales más buscadas de la región.

“Bandidas” mezcla escenas de acción, persecuciones y humor con una dinámica muy divertida entre Salma Hayek y Penélope Cruz. La película apuesta por un tono liviano y aventurero, ideal para quienes buscan una historia entretenida y llena de química entre sus protagonistas.

Disney+: tráiler de Bandidas

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Disney+: elenco de Bandidas