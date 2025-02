¿Emilia Perez podría perder sus nominaciones a los Óscars? La Academia ya lo hizo antes

Este polémico musical compite para Mejor Película con "Wicked", "La Sustancia", "The Brutalist", entre otros.

Por otro lado, Jacques Audiard, el director del film, fue duramente criticado por su elección de escenarios y contextualización de la obra, siendo los mexicanos en las redes los más afectados. Consideraron que la película estaba "cargada de clichés culturales" y una falta de respeto constante ala problemática del narcotráfico en el país. Además, resurgieron unos dichos del mismo donde declara que "el español es un idioma de países emergentes, de gente pobre y migrante".

Por último, la protagonista de esta infame película, Karla Sofía Gascón, comenzó su campaña publicitaria con el pie izquierdo, diciendo que ella solo se representa a ella misma, cuando se le consultó sobre la importancia de la representación de mujeres trans en el cine. Además, le hicieron un "carpetazo" con tweets viejos donde criticó a los inmigrantes, al islam y varias otras religiones, a cantantes de Kpop e incluso a su compañera de electo, Selena Gómez, tratándola de "rata millonaria".

La posible anulación de los Oscar a sus 13 nominaciones

Sin embargo, todas estas polémicas y controversias no son suficientes para poner en peligro la candidatura de esta película a los Oscar. Entonces, ¿por qué se habla de ello?

Resulta que Gascón, es una reciente entrevista en el marco de la promoción de "Emilia Pérez", aseguró que parte del elenco de la película brasilera competidora a Mejor Película "I'm Still Here" estaba haciendo una campaña de desprestigio contra su nombre, y que estaban mintiendo para perjudicarla. Estos dichos, apuntando directamente a un contrincante directo, son algo que la Academia no ve con buenos ojos.

La última vez que la Academia de Cine de Hollywood revocó una nominación fue hace ocho años. Un día antes de la gala de su 89ª edición, celebrada en 2017, se eliminó la nominación de Greg P. Russell, un ingeniero de sonido de la película "13 horas. Los soldados secretos de Bengasi" por querer contactar con el jurado para hablar de su trabajo en el film.

Hay otros ejemplos de nominados que violaron las normas. En 2011, el cortometraje "Tuba Atlantic" se quedó fuera de los Oscar porque se había emitido en la televisión noruega antes de su proyección en cines, lo que va en contra de las normas.

Si bien no hay una decisión tomada, y queda casi un mes para al ceremonia, por lo que solo resta esperar a que la Academia realice las investigaciones pertinentes y determine si las declaraciones del cast son suficientes para privarlos de sus trece nominaciones.