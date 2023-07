Empeoró la salud de Silvina Luna: volvieron a intubarla

“Retroceso en la salud de Silvina Luna. Volvieron a intubarla. No puede respirar porque sus pulmones están débiles, y son imposibles los dolores en todo el cuerpo ”, escribió Ángel De Brito desde su cuenta oficial de Twitter.

Su amigo y ex compañero en Gran Hermano, Gustavo Conti, detalló lo que provocó el empeoramiento de Silvina Luna este sábado: "volvieron a intubarla, hoy tuvo una desmejora, así que pidamos por ella, para que Dios pueda ayudarla”. “La verdad es que la está peleando un montón, y no tenemos buenas noticias. Ayer estuvo bien, anteayer estuvo mejor, pero hoy las novedades no son buenas. Recemos por ella, hagamos fuerza con las oraciones, y tirémosle buenas ondas, y buenas energías para que pueda salir adelante”, agregó.