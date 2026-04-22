Massacre vuelve a la ruta con shows en Argentina y Latinoamérica + Seguir en









Cada fecha de esta gira promete ser un encuentro cargado de mística, donde la banda liderada por Walas recorrerá las grandes canciones que marcaron su historia.

Massacre vuelve a presentarse en la Ciudad de Buenos Aires. Ph Juan Salvarredy

Tras confirmar su próximo show en el C Art Media el viernes 8 de mayo, Massacre anunció una su nueva gira por Argentina y Latinoamérica con shows por distintos escenarios del país y la región, reafirmando su vigencia y potencia en vivo, con la performance única de Walas, líder de la banda.

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Cada fecha de esta gira promete ser un encuentro cargado de mística, donde Massacre recorrerá las grandes canciones que marcaron la historia de la banda, combinando un clima psicodélico, momentos íntimos y la energía característica que la convirtió en una de las referencias del rock alternativo argentino.

Gira de Massacre por Argentina y Latinoamérica 01/05 – Club Paraguay, Córdoba

02/05 – Festival Tribus, Santa Fe

08/05 – C Art Media, Buenos Aires

09/05 – Sala Rincón, Uruguay

23/05 – Mood, Neuquén

29/05 – Teatro Ópera, La Plata

13/06 – Festival Conectarte, Paraguay

14/06 – JBC Club, Formosa El 2025 fue un año histórico para la banda: recibió el reconocimiento de la industria musical con dos Premios Gardel —“Mejor Álbum de Rock” y “Productor del Año” para Gustavo Santaolalla por su trabajo en “Nueve” —, y consolidó una mayor exposición mediática de Walas, impulsada por su participación en MasterChef Celebrity Argentina, que dejó momentos memorables para la audiencia.

En este 2026, Massacre arrancó el año a puro shows, con presencia en grandes festivales como Lollapalooza y Noches del Lunario en Rosario, y ahora se prepara para desplegar una gira que reafirma que siguen siendo una de las propuestas más icónicas del rock nacional.

Cómo es "Nueve", el más reciente álbum de Massacre El noveno disco de estudio de Massacre, muestra a la banda reinventándose después de nueve años de espera desde "Biblia Ovni" (2015), combinando la energía de sus clásicos con nuevas sonoridades. Compuesto por nueve canciones y producido por Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Federico Piskorz, el álbum incluye colaboraciones con artistas consagrados como Vicentico, Santiago Motorizado y Goyo Degano (Bándalos Chinos), y fue grabado en estudios de Argentina, Brooklyn y Los Ángeles. Posicionado por la crítica entre los mejores discos del año, Nueve refleja un momento de cierre de ciclo y renovación para la banda, llevando a los oyentes al “Universo Massacre” con creatividad, potencia y experimentación.

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