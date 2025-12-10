Megadeth y su show de despedida en Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Megadeth se despide de los escenarios y confirmó su último show en Argentina: será el 30 de abril de 2026 en Tecnópolis . Será parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026” .

La preventa para el show en Argentina comienza este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana en fullticket.com. Será exclusiva para clientes del BNA con tarjetas Visa. Habrá 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.

La venta general arrancará el jueves 11 a las 10 de la mañana con todos los medios de pago y nuevamente con 3 cuotas sin interés para clientes de Visa BMA.

A través de sus redes revelaron la lista canciones de álbum de despedida llamado como la banda, el mismo estará disponible desde el 23 de Enero del 2026. El sencillo "Tipping Poing" ya se puede escuchar en plataformas.

El mensaje de despedida de Dave Mustaine tras anunciar el final de Megadeth

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Dave Mustaine hace unos meses en un comunicado oficial que confirmó el fin de la banda.

"Estamos ansiosos por que escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida".

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".