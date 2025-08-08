Escalofriante: la nueva película de terror de HBO Max sobre la maternidad que sorprendió a todos







Una verdadera obra maestra de la directora Lori Evans Taylor, la película disponible en HBO Max con una propuesta original que te hará morir de miedo.

La espeluznante película de HBO Max que no te dejará moverte del sillón.

Se han hecho innumerables películas de terror y es cierto que existen recursos que parecen repetidos, pero esto no quiere decir que al utilizarlos las películas no funcionen. Así lo demuestra Lori Evans Taylor en esta producción que podemos encontrar en HBO Max.

La nueva película de terror que ingresó en la plataforma y está causando furor es "No descansarás", una perturbadora historia que combina condimentos ya utilizados como casas abandonadas y lugares desolados, con temáticas más particulares como la pérdida de un embarazo.

No Descansarás La horrorosa película de terror de HBO Max que no te dejará dormir. De qué trata No Descansarás, el estreno de HBO Max Después de haber perdido su primer hijo, Julie está nuevamente embarazada. En este nuevo intento, se mudan a las afueras de la ciudad a una casa antigua junto con su esposo Daniel. Allí, empieza a tener alucinaciones relacionadas al hijo que perdieron.

Poco a poco, estas alucinaciones se empiezan a hacer cada vez más recurrentes y sorpresivas, a tal punto, que le generan un accidente que la obliga a estar en cama hasta el momento de dar a luz. Mientras se encuentra en reposo, se enfrenta a los fantasmas de su propio pasado y de aquellos que habitan en esa casa.

Kristen Sawatzky (Melandra Kinsey)

Guy Burnet (Daniel Rivers)

Edie Inksetter (Delmy Walker)

Paul Essiembre (Dean Whittier)