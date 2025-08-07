De las mejores películas de Tom Cruise: HBO Max tiene en su catálogo un clásico imperdible







Con frases icónicas y grandes actuaciones, una de las películas que impulsó la carrera de Tom Cruise está disponible en HBO Max.

La película que ha logrado cosechar premios Oscar es una de las alternativas de HBO Max.

Entre las producciones que siguen marcando tendencia, HBO Max ofrece a sus suscriptores una de las películas más recordadas de la filmografía de Tom Cruise. Se trata de un film que mezcla deporte, romance y superación personal, y que aún hoy mantiene su vigencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La cinta dejó huella tanto en la carrera de su protagonista como en la cultura popular. Con un guion atrapante y actuaciones memorables, se consolidó como un clásico que todavía despierta interés en nuevas generaciones de espectadores.

Jerry Maguire Uno de los mayores éxitos de Cruise está disponible en HBO Max. De qué trata Jerry Maguire, un clásico del cine en HBO Max Estrenada en 1996 y dirigida por Cameron Crowe, Jerry Maguire cuenta la historia de un exitoso representante deportivo que, tras cuestionar la ética de su profesión, es despedido de la agencia para la que trabajaba. Obligado a empezar de cero, decide abrir su propia firma con la ayuda de una asistente y un único cliente dispuesto a confiar en él.

La película combina momentos de tensión y emoción con un fuerte mensaje sobre la importancia de la honestidad, la perseverancia y las relaciones humanas por encima del éxito económico. Además de Tom Cruise, el elenco incluye a Renée Zellweger y Cuba Gooding Jr., quien ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel.

Jerry Maguire no solo fue un éxito de taquilla, sino también un fenómeno cultural en Estados Unidos y gran parte del mundo, ya que dejó frases icónicas como “Show me the money!”, que se convirtió en parte del lenguaje popular y al día de hoy es mencionada. Disponible en HBO Max, sigue siendo una opción ideal para quienes buscan un drama con corazón y grandes interpretaciones.

HBO Max: tráiler de Jerry Maguire Embed - JERRY MAGUIRE [1996] - Official Trailer (HD) HBO Max: elenco de Jerry Maguire Tom Cruise

Cuba Gooding Jr.

Renée Zellweger

Kelly Preston

Jerry O'Connell

Jay Mohr

Bonnie Hunt

Regina King

Jonathan Lipnicki