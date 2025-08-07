Seis episodios desgarradores: la serie de HBO Max con Mark Ruffalo que te romperá el alma







Después de un mal timing en su lanzamiento, la producción se recuperó y comenzó a ser de lo más visto de HBO Max.

Mark Ruffalo protagoniza una profunda serie de HBO Max.

Un verdadero drama protagonizado por Mark Ruffalo está teniendo una segunda chance en HBO Max después de un debut que, tal vez por mal timing, no fue el esperado. "La Innegable Verdad" fue lanzada en el año 2020, dirigida y escrita por Derek Cianfrance, basada en una famosa novela de Wally Lamb.

Definitivamente no fue un gran año para los contenidos más dramáticos porque la realidad de por sí ya lo era, por lo que la serie no tuvo un gran éxito en su lanzamiento, pero con el correr de los años comenzó a ser cada vez más valorada y en la actualidad está siendo de lo más visto en la plataforma.

La innegable verdad La serie que cuenta una desgarradora historia, protagonizada por Mark Ruffalo, en HBO Max. De qué trata La innegable verdad, el drama desconocido de HBO Max La trama nos presenta la historia de dos hermanos gemelos Dominick y Tom, que se encuentran pasando por una etapa de tragedias. Desde el principio, nos presenta un cuadro bastante dramático, donde Tom se encuentra en una biblioteca y se corta la mano en lo que denomina "un sacrificio", que no es más que un episodio de su esquizofrenia.

Dominick se convierte en el narrador de la historia. Y, con un tono pausado y emotivo, logra contagiar la tristeza que recorre con su relato emotivo que tiene todo: duelo, culpabilidad, autocompasión, fantasmas del pasado, divorcios, desamores, muertes prematuras, enfermedad mental, una relación disfuncional con su estricto padrastro, angustias y traumas a flor de piel que vamos explorando incansable e intensamente.

HBO Max: tráiler de La innegable verdad

HBO Max: elenco de La innegable verdad Mark Ruffalo (Dominick y Tom)

Philip Ettinger (Dominick y Tom jóvenes)

Melissa Leo (Ma)

Rosie O' Donnell (Lisa Sheffer)

Kathryn Hahn (Dessa Constantine)

Juliette Lewis (Nedra Frank)