Acción, corrupción y realidad: la miniserie policial adictiva de HBO Max que no te podés perder

Hay miniseries que no solo entretienen, sino que también exponen realidades incómodas sin concesiones. La ciudad es nuestra, disponible en HBO Max, forma parte de ese selecto grupo que reaviva debates pendientes. Sus seis episodios convierten la corrupción policial en una historia urgente y aterradora.

Con una narrativa que combina inteligencia, crudeza y personajes que resuenan, esta serie demuestra que el formato breve puede tener tanta fuerza como una larga producción.

La Ciudad es nuestra Jon Bernthal protagoniza la exitosa miniserie disponible en HBO Max. De qué trata La ciudad es nuestra, la miniserie furor de HBO Max Creada por David Simon, conocido por de The Wire, junto a George Pelecanos, La ciudad es nuestra adapta el libro We Own This City, de Justin Fenton, periodista de Baltimore Sun. En seis capítulos, reconstruye la formación, auge y caída del Grupo Especial de Rastreo de Armas (GTTF) de la policía de Baltimore, mostrada como una fuerza corrupta que extorsionó, robó y revendió drogas confiscadas.

La serie arranca con una muerte inesperada que retrata la brutalidad del sistema y la impunidad policial. Con un reparto sólido, liderado por Jon Bernthal (quién participó en éxitos como The Walking Dead y The Punisher), qué le dará vida a Wayne Jenkins. Esta obra nos mostrará la intensidad de cómo el fin justifica los medios cuando las cifras importan más que la justicia.

HBO Max: elenco de La ciudad es nuestra Jon Bernthal

Wunmi Mosaku

Jamie Hector

Josh Charles

McKinley Belcher III

Darrell Britt-Gibson

Rob Brown

David Corenswet

Dagmara Domiczyk

Don Harvey

Larry Mitchell