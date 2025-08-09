Hay miniseries que no solo entretienen, sino que también exponen realidades incómodas sin concesiones. La ciudad es nuestra, disponible en HBO Max, forma parte de ese selecto grupo que reaviva debates pendientes. Sus seis episodios convierten la corrupción policial en una historia urgente y aterradora.
Acción, corrupción y realidad: la miniserie policial adictiva de HBO Max que no te podés perder
Con un ritmo que mantiene al espectador atrapado durante seis episodios, esta mini serie es furor en HBO Max.
Con una narrativa que combina inteligencia, crudeza y personajes que resuenan, esta serie demuestra que el formato breve puede tener tanta fuerza como una larga producción.
De qué trata La ciudad es nuestra, la miniserie furor de HBO Max
Creada por David Simon, conocido por de The Wire, junto a George Pelecanos, La ciudad es nuestra adapta el libro We Own This City, de Justin Fenton, periodista de Baltimore Sun. En seis capítulos, reconstruye la formación, auge y caída del Grupo Especial de Rastreo de Armas (GTTF) de la policía de Baltimore, mostrada como una fuerza corrupta que extorsionó, robó y revendió drogas confiscadas.
La serie arranca con una muerte inesperada que retrata la brutalidad del sistema y la impunidad policial. Con un reparto sólido, liderado por Jon Bernthal (quién participó en éxitos como The Walking Dead y The Punisher), qué le dará vida a Wayne Jenkins. Esta obra nos mostrará la intensidad de cómo el fin justifica los medios cuando las cifras importan más que la justicia.
HBO Max: tráiler de La ciudad es nuestra
HBO Max: elenco de La ciudad es nuestra
- Jon Bernthal
- Wunmi Mosaku
- Jamie Hector
- Josh Charles
- McKinley Belcher III
- Darrell Britt-Gibson
- Rob Brown
- David Corenswet
- Dagmara Domiczyk
- Don Harvey
- Larry Mitchell
