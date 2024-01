"Escape room", adrenalina y romance para el fin de semana

Nelson Valente: Es una comedia en un espacio de encierro con algunos condimentos que podrían darnos miedo. Creo que el miedo y la comedia en general conviven bastante. Por como está armado el texto permite el juego en el cual los personajes están inmersos en la comedia pero hay un entorno que en el espectador puede causar cierto temor.

P.: ¿Qué puede destacar del guión y cómo pensó la puesta?

N.V.: Me pareció muy interesante que a pesar de tratarse de una comedia de parejas no sucedía en un living, como estamos acostumbrados a escribir o representar, sino en esta sala de escape. Eso es original y cómo utiliza el juego para ir develando secretos de las dos parejas, como armaron los autores el artefacto teatral para que se cuente la historia, que no sea solo una una sucesión de trucos.

P.: La sala de escape, ¿qué puede decir de este entretenimiento de moda que lleva desde chicos de primaria a adultos a jugar?

N.V.: Fui y me tocó una sala de escape que transcurría en un laboratorio y me entusiasmaba mucho la idea de ganar, de poder salir en una hora pero no pude. Hice todo mi esfuerzo y me lo tomé como en la infancia, de verdad, estuve esa hora intentando descubrir los mecanismos para escapar.

ESCAPE ROOM 2-168.jpg Elenco de "Escape room" junto con el director Nelson Valente.

P.: El juego como vehículo para que avance la trama, lo usó con “Diganlo con mímica” y en Microteatro con “Tutti Frutti”. ¿Cómo suma el juego a la trama y a lo lúdico combinado con lo dramático?

N.V.: Era más para hacer saltar los conflictos, era una parte de la obra. En este caso el juego es la obra, hasta el final y la revelación.

P.: ¿Cómo crecen los personajes que, como siempre, terminan revelando secretos?

N.V.: Permiten hacer un tránsito grande, entran a la sala de escape de una manera y salen muy transformados. Esta sala de escape es en algún punto una especie de máquina de la verdad donde no queda nada de sus vidas sin decir con lo cual salen transformadas sus relaciones de pareja. Durante una hora, que es lo que dura la sala de escape, tenemos 15 minutos previos a proscenio y el autor arma este mecanismo que le permite hacer que los personajes se muestren con sus miserias y verdades tal cual son.

P.: ¿Qué quedó de aquel creador de la Banfield Teatro Ensamble y los tiempos de exploración con el teatro independiente?

N.V.: Por suerte el trabajo se ha ido diversificando, sigo trabajando con mi compañía en Banfield, produciendo espectáculos independientes y también participo del comercial. Además ensayo en Madrid “Delicado equilibrio” de Edward Albee, de quien se hizo acá Virginia Woolf.