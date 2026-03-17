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17 de marzo 2026 - 19:30

Esperada por grandes y chicos: Disney + estrenó una de las películas más taquilleras de la historia

La plataforma de streaming sumó su mayor éxito del 2025, que continua la historia de uno de sus proyectos más aclamados.

La plataforma sumó su película más exitosa del 2025 a su catálogo.

La plataforma sumó su película más exitosa del 2025 a su catálogo.

Crédito: Freepik

Las producciones animadas de Disney + siempre saben cómo llamar la atención de sus fanáticos, especialmente cuando se trata de una de sus películas que ya conquistaron al público en cines y plataformas digitales.

Este es el caso de Zootopia 2, la secuela de la exitosa película de 2016 que trajo devuelta la ciudad en la que todas las especies de animales conviven pacíficamente. La película ya se encuentra disponible en la plataforma, donde también puede verse la primera entrega de la saga.

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Zootopia 2
Zootopia 2 fue un &eacute;xito hist&oacute;rico en taquilla, superando los $1.7 mil millones de d&oacute;lares a nivel mundial.

Zootopia 2 fue un éxito histórico en taquilla, superando los $1.7 mil millones de dólares a nivel mundial.

De qué trata Zootopia 2, la película animada más taquillera de la historia

La historia retoma las aventuras de los policías Judy Hopps y Nick Wilde, los protagonistas de la franquicia. En esta nueva trama, ambos deben enfrentar un caso complejo que involucra a personajes nuevos dentro de la ciudad animal. La investigación los lleva a recorrer barrios nunca antes explorados de la metrópoli, donde hay especies escondidas.

La producción expande el universo de Zootopia con logares como el "Mercado Marisma", el distrito donde viven los mamíferos semiacuáticos. Además, nos presentan la "Mansión Lynxley", donde vive la familia más prestigiosa de la ciudad.

Además del regreso de personajes conocidos, la película trae nuevos personajes. Entre ellos aparece Nibbles Maplestick, una castora que conduce un podcast dedicado a teorías conspirativas sobre reptiles y Brian Winddancer, el alcalde de la ciudad, un caballo que antes era actor.

Pero la adición más importante es Gary De’Snake, una serpiente venenosa que busca limpiar la reputación de su familia. La producción estuvo dirigida por Jared Bush y Byron Howard, quienes participaron en la creación de la primera película.

Zootopia 2
Consiguió $559.5 millones de dólares en sus primeros cinco días, el mejor estreno mundial para una animación en la historia de Disney.

Consiguió $559.5 millones de dólares en sus primeros cinco días, el mejor estreno mundial para una animación en la historia de Disney.

Disney+: tráiler de Zootopia 2

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado

Disney+: elenco de Zootopia 2

  • Ginnifer Goodwin como Judy Hopps
  • Jason Bateman como Nick Wilde
  • Shakira como Gazelle
  • Idris Elba como Chief Bogo
  • Ke Huy Quan como Gary De'Snake
  • Fortune Feimster como Nibbles Maplestick

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