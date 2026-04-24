Antes del estreno de El diablo viste a la moda 2, dónde ver la primera película

A casi 20 años de la primera película, todo lo que tenés que saber para ponerte al día antes de ir a ver la secuela.

El diablo viste a la moda va a equilibrar la nostalgia con una mirada actual.

Una de las películas más esperadas por los fans desde el anuncio de la secuela es El diablo viste a la moda 2 o también conocida como El diablo viste de Prada. Este éxito ya tiene fecha confirmada para su llegada a los cines argentinos.

La esperada secuela se va a estrenar oficialmente en el país el jueves 30 de abril de 2026. Pero, para los fanáticos que no pueden estrenar hasta esa fecha, la van a poder ver antes, ya que van a haber funciones de preestreno desde la noche del miércoles 29 de abril, una oportunidad ideal para quienes no pueden ni quieren esperar ni un sólo día más.

Igualmente, si todavía no viste esta icónica película tanto para el cine como para la moda, y queres hacerlo antes de irla a ver a los cines, no te precupes porque esta disponible en Disney + .

De qué trata El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda es una película que salió en 2006. Trata sobre Andrea "Andy" Sachs (el personaje protagonizado por Anne Hathaway), que es una joven periodista aspirante que consigue trabajo como asistente de la despiadada Miranda Priestly (Meryl Streep), la editora de la famosa revista Runway.

Andy va atener que sobrevivir a exigencias imposibles en el competitivo mundo de la moda de Nueva York, sacrificando su vida personal por su carrera, mientras que descubre su estilo, confianza y su verdadero yo.

Andy, es un poco ingenua y no está muy interesada en la moda, busca validar su inteligencia en un trabajo, por otro lado, su jefa, Miranda Priestly es una líder autoritaria e implacable cuyo personaje está inspirado en Anna Wintour, editora de Vogue.

A lo largo del relato acompañamos a Andy en su transformación, donde debe adaptarse, cambiar su forma de vestir y su actitud para satisfacer las demandas imposibles de Miranda, lo que genera un conflicto con su vida personal.

Tráiler de El diablo viste a la moda

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Reparto de El diablo viste a la moda

Anne Hathaway: Andy Sachs

Meryl Streep: Miranda Priestly

Adrian Grenier: Nate

Emily Blunt: Emily

Stanley Tucci: Nigel

Simon Baker: Christian Thompson

Tracie Thoms: Lily

Rich Sommer: Doug

Daniel Sunjata: James Holt

David Marshall Grant: Richard Sachs

James Naughton: Stephen

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Rebecca Mader: Jocelyn

Jimena Hoyos: Lucia

Gisele Bündchen: Serena

George C. Wolfe: Paul

Stephanie Szostak: Jacqueline Follet

Para su segunda entrega, se va a mantener al elenco principal y se van a sumar varias estrellas de Hollywood. Figuras como: Lady Gaga, Donatella Versace, Naomi Campbell y Jenna Bush Hager, van a hacer un cameo en esta secuela.

Pero no todos los famosos que pasaron por el set sobrevivieron a la edición. Estrellas como Sydney Sweeney, la cual filmó una escena de aproximadamente tres minutos al inicio de la película en la que era vestida para un evento por el personaje de Emily Blunt, no va a aparecer.

El otro nombre que desapareció del corte final es Conrad Ricamora, un actor muy conocido por su papel en How to Get Away With Murder. El nombre más llamativo de todos los que no van a ser parte de la pelicula, es Anna Wintour, la influyente directora editorial que inspiró a la mismísima Miranda Priestly.

El diablo viste a la moda 2

¿Cuál será la historia de El diablo viste a la moda 2?

La trama de El diablo viste a la moda 2 se va a centrar en los desafíos que va a tener que enfrentar Miranda Priestly en la actualidad, que es completamente distinto al de la primera película. La caída de los medios gráfico, el avance de lo digital y los nuevos liderazgos en la industria de la moda, ponen en juego el poder histórico de la revista Runway, que Miranda dirige con mano de hierro.

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En esta nueva película, el personaje de Emily Charlton, va a aparecer como una figura clave ya que va a ser una poderosa ejecutiva del mundo del lujo y su personaje va a tener una relación de tensión directa con Miranda.

Andy, por otro lado, va a volver a cruzarse con su ex jefa en un reencuentro que mezcla mucho la ironía, cuentas pendientes y la nostálgico.