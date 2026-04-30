Eliseo está de regreso, la cuarta temporada de "El Encargado" ya está disponible en Disney+

La nueva temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat llegó un día antes de lo esperado.

Francella vuelve a protagonizar la cuarta temporada de la serie de Disney+.

La cuarta temporada de El Encargado ya se encuentra disponible con todos sus episodios exclusivamente en Disney+ .

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Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder.

En la nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?

El Encargado _ Nueva Temporada _ Tráiler Oficial _ Disney+

Y, como todo en la vida de Eliseo, incluso el final… puede no ser el final. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos.

Elenco de El Encargado

Junto a Francella y Gabriel Goity (Matías Zambrano), los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (presidente).

También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) regresan en esta nueva temporada.

Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Miguel Varoni (Pedro Coral), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizemberg (Consuelo Salustri), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

Las nuevas entregas de El Encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

La estatua de Eliseo

Además, en el marco del lanzamiento de la nueva temporada de El encargado, se instaló en Barrancas de Belgrano una estatua de Eliseo, que podrá ser visitada desde el 30 de abril al 3 de mayo de 11 a 19hs.

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Las temporadas 1, 2, 3 y 4 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.