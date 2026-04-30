Disney sigue apostando por las series coreanas: la nueva historia que se convertirá en tu favorita

El entretenimiento apunta a la ficción coreana y esta nueva producción de Disney + está causando furor entre los espectadores.

Con esta serie de Disney + no te vas a despegar ni un segundo del sillón.

El crecimiento del contenido coreano en las plataformas de streaming no se detiene, y Disney + busca consolidarse como uno de los principales espacios para este tipo de producciones. Con historias intensas, personajes complejos y una calidad visual destacada, las series surcoreanas siguen ganando terreno a nivel global.

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En los últimos años, la plataforma amplió su catálogo con títulos que combinan drama, suspenso y elementos emocionales profundos, logrando captar tanto a fanáticos del género como a nuevos espectadores. Esta estrategia apunta a diversificar su oferta con propuestas cada vez más ambiciosas.

En este contexto llega Tierra de oro (Gold Land) , una nueva serie coreana que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de Disney+.

La nueva ficción coreana que está en boca de todos, en Disney+.

De qué trata Tierra de oro

La historia sigue a un grupo de personas cuyas vidas se entrelazan alrededor de la ambición, el poder y los secretos ocultos en torno a una misteriosa riqueza. En un escenario donde el dinero puede cambiarlo todo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites.

En el centro del relato aparece una mujer con un pasado oscuro que regresa con un objetivo claro: descubrir la verdad detrás de una fortuna que ha marcado el destino de varias familias. Su camino estará lleno de traiciones, alianzas inesperadas y decisiones difíciles.

Tierra de Oro Una de las historias más entretenidas de Disney+ para descubrir y no dejar de mirar. Imagen: Disney

A medida que avanza la trama, salen a la luz conflictos profundamente humanos, donde la codicia y la supervivencia se mezclan en un entorno cargado de tensión. La serie construye un clima dramático constante, con giros que mantienen al espectador en vilo.

Con una narrativa intensa y personajes bien desarrollados, Tierra de oro propone una mirada cruda sobre las consecuencias del poder y la ambición, consolidándose como una apuesta fuerte dentro del género.

Disney+: tráiler de Tierra de oro

Embed - Gold Land | Main Trailer

Disney+: elenco de Tierra de oro