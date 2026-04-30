El crecimiento del contenido coreano en las plataformas de streaming no se detiene, y Disney + busca consolidarse como uno de los principales espacios para este tipo de producciones. Con historias intensas, personajes complejos y una calidad visual destacada, las series surcoreanas siguen ganando terreno a nivel global.
Disney sigue apostando por las series coreanas: la nueva historia que se convertirá en tu favorita
El entretenimiento apunta a la ficción coreana y esta nueva producción de Disney + está causando furor entre los espectadores.
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En los últimos años, la plataforma amplió su catálogo con títulos que combinan drama, suspenso y elementos emocionales profundos, logrando captar tanto a fanáticos del género como a nuevos espectadores. Esta estrategia apunta a diversificar su oferta con propuestas cada vez más ambiciosas.
En este contexto llega Tierra de oro (Gold Land), una nueva serie coreana que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de Disney+.
De qué trata Tierra de oro
La historia sigue a un grupo de personas cuyas vidas se entrelazan alrededor de la ambición, el poder y los secretos ocultos en torno a una misteriosa riqueza. En un escenario donde el dinero puede cambiarlo todo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites.
En el centro del relato aparece una mujer con un pasado oscuro que regresa con un objetivo claro: descubrir la verdad detrás de una fortuna que ha marcado el destino de varias familias. Su camino estará lleno de traiciones, alianzas inesperadas y decisiones difíciles.
A medida que avanza la trama, salen a la luz conflictos profundamente humanos, donde la codicia y la supervivencia se mezclan en un entorno cargado de tensión. La serie construye un clima dramático constante, con giros que mantienen al espectador en vilo.
Con una narrativa intensa y personajes bien desarrollados, Tierra de oro propone una mirada cruda sobre las consecuencias del poder y la ambición, consolidándose como una apuesta fuerte dentro del género.
Disney+: tráiler de Tierra de oro
Disney+: elenco de Tierra de oro
- Park Bo-young (Kim Hee-joo)
- Kim Sung-kyun (Jang Tae-woo)
- Lee Kwang-soo (Choi Min-seok)
- Park Sung-woong (Kang Do-jin)
- Kim Hye-eun (Yoon Mi-sook)
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