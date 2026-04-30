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30 de abril 2026 - 12:00

Disney sigue apostando por las series coreanas: la nueva historia que se convertirá en tu favorita

El entretenimiento apunta a la ficción coreana y esta nueva producción de Disney + está causando furor entre los espectadores.

Con esta serie de Disney + no te vas a despegar ni un segundo del sillón.

Con esta serie de Disney + no te vas a despegar ni un segundo del sillón.

Imagen: Freepik

El crecimiento del contenido coreano en las plataformas de streaming no se detiene, y Disney + busca consolidarse como uno de los principales espacios para este tipo de producciones. Con historias intensas, personajes complejos y una calidad visual destacada, las series surcoreanas siguen ganando terreno a nivel global.

En los últimos años, la plataforma amplió su catálogo con títulos que combinan drama, suspenso y elementos emocionales profundos, logrando captar tanto a fanáticos del género como a nuevos espectadores. Esta estrategia apunta a diversificar su oferta con propuestas cada vez más ambiciosas.

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En este contexto llega Tierra de oro (Gold Land), una nueva serie coreana que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados dentro del catálogo de Disney+.

Gold Land
La nueva ficción coreana que está en boca de todos, en Disney+.

La nueva ficción coreana que está en boca de todos, en Disney+.

De qué trata Tierra de oro

La historia sigue a un grupo de personas cuyas vidas se entrelazan alrededor de la ambición, el poder y los secretos ocultos en torno a una misteriosa riqueza. En un escenario donde el dinero puede cambiarlo todo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites.

En el centro del relato aparece una mujer con un pasado oscuro que regresa con un objetivo claro: descubrir la verdad detrás de una fortuna que ha marcado el destino de varias familias. Su camino estará lleno de traiciones, alianzas inesperadas y decisiones difíciles.

Tierra de Oro
Una de las historias más entretenidas de Disney+ para descubrir y no dejar de mirar.

Una de las historias más entretenidas de Disney+ para descubrir y no dejar de mirar.

A medida que avanza la trama, salen a la luz conflictos profundamente humanos, donde la codicia y la supervivencia se mezclan en un entorno cargado de tensión. La serie construye un clima dramático constante, con giros que mantienen al espectador en vilo.

Con una narrativa intensa y personajes bien desarrollados, Tierra de oro propone una mirada cruda sobre las consecuencias del poder y la ambición, consolidándose como una apuesta fuerte dentro del género.

Disney+: tráiler de Tierra de oro

Embed - Gold Land | Main Trailer

Disney+: elenco de Tierra de oro

  • Park Bo-young (Kim Hee-joo)
  • Kim Sung-kyun (Jang Tae-woo)
  • Lee Kwang-soo (Choi Min-seok)
  • Park Sung-woong (Kang Do-jin)
  • Kim Hye-eun (Yoon Mi-sook)

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