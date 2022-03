Alain Delon pidió a su hijo “la eutanasia cuando sea preciso”

“¡Envejecer apesta!”, dijo poco antes de su hospitalización, tras lo cual se quejó: “No puedes hacer nada al respecto. Pierdes la cara, pierdes la vista. Te levantas por la mañana y, maldita sea, te duele el tobillo”. Según la revista Le Point, la muerte de su ex esposa y madre de Anthony resultó un momento muy movilizador para el actor, que además sintió mucha emoción por la dedicación que le brindó su hijo durante toda la agonía. Nathalie Delon murió en enero de 2021 a causa de un cáncer de páncreas y, según contó Anthony, ella también había optado por la eutanasia: “Es cierto que acompañé a mi madre. Ella decidió morir como vivió”, reveló. Luego aclaró que finalmente su madre no utilizó ese medio para morir: “Afortunadamente no recurrimos a este proceso. Digo afortunadamente porque todo estaba listo. Teníamos a la persona, explicó.