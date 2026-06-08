PAMI: cuáles son las credenciales válidas y qué trámites se pueden hacer desde casa

Conocé cuáles son las credenciales válidas durante 202 y cómo obtener la versión provisoria con código QR, desde su página web y cuáles son las gestiones que se pueden hacer sin salir de casa.

PAMI mantiene habilitadas cuatro credenciales y las gestiones digitales a través de la aplicación.

La digitalización de los servicios de la obra social avanzó con fuerza en los últimos años y transformó la manera en que los afiliados de PAMI hacen sus gestiones. Hoy, trámites que antes requerían turnos y filas pueden realizarse en minutos desde un celular o computadora.

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A través de la plataforma Mi PAMI, los jubilados y pensionados pueden acceder a una amplia variedad de servicios vinculados con su cobertura médica, consultar documentación, gestionar prestaciones y realizar trámites sin necesidad de concurrir a una oficina. Además, el organismo confirmó cuáles son las credenciales vigentes durante 2026 y cómo obtener la credencial provisoria con código QR online.

Durante 2026, distintos formatos de credenciales seguirán vigentes para que los afiliados puedan identificarse al momento de acceder a prestaciones médicas, retirar medicamentos o realizar consultas.

Las credenciales válidas son:

credencial plástica tradicional

credencial digital disponible en la aplicación Mi PAMI

credencial provisoria con código QR

credencial provisoria ticket

Desde el organismo explicaron que todos estos formatos tienen la misma validez y pueden usarse en farmacias, centros médicos, consultorios y demás prestadores.

PAMI aclaró que estas dos credenciales ya no tienen validez:

credencial provisoria sin código QR

modelo anterior de credencial

La credencial provisoria descargada desde la web no tiene fecha de vencimiento, por lo que el afiliado puede imprimirla y usarla cuando la necesite.

pami

¿Qué datos necesitás para generar la credencial provisoria desde PAMI?

Los afiliados que necesiten obtener una credencial provisoria desde la página oficial de PAMI deben completar un formulario con cuatro datos obligatorios.

número de afiliación

sexo del titular

número de DNI

número de trámite del DNI (los 11 dígitos del Documento Nacional de Identidad)

Una vez ingresada la información, el sistema permite descargar e imprimir la credencial provisoria con código QR.

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Mi PAMI: qué trámites se pueden hacer desde el celular sin salir de casa

Entre las funciones más usadas está la gestión de turnos médicos. Los afiliados pueden consultar información sobre especialistas, prestaciones y servicios disponibles dentro de su cartilla de atención.

Además, la plataforma permite:

consultar recetas electrónicas

acceder a medicamentos con cobertura

revisar parte del historial de atención

realizar solicitudes vinculadas con prestaciones médicas

consultar cartillas médicas actualizadas

verificar prestadores disponibles según la ubicación

acceder a reclamos administrativos

realizar consultas al organismo

hacer seguimiento del estado de distintos trámites

Uno de los servicios que ganó mayor relevancia es la credencial digital. A través de la aplicación, los afiliados pueden mostrarla directamente desde el teléfono celular cuando necesitan identificarse.

Mi PAMI: qué trámites se pueden hacer desde el celular sin salir de casa

Entre las funciones más usadas está la gestión de turnos médicos. Los afiliados pueden consultar información sobre especialistas, prestaciones y servicios disponibles dentro de su cartilla de atención.

La plataforma permite seguir el estado de reclamos y solicitudes sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o ir a una sucursal.

Estas herramientas digitales cambiaron la manera en la que muchos jubilados se comunican con la obra social y sus prestaciones. Aunque al principio existieron dificultades relacionadas con las nuevas tecnologías, cada vez más afiliados se están acostumbrando a la aplicación como el canal principal para resolver tanto las consultas como los trámites cotidianos.

Según informó el organismo, durante 2026 la plataforma Mi PAMI ya superó los dos millones de usuarios y sigue incorporando y actualizando todas sus funciones.