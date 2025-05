Falso George Clooney creado con inteligencia artificial estafó a una mujer que perdió miles de dólares







Una mujer argentina reveló que fue estafada por 15 mil dólares por un falso George Clooney creado por Inteligencia Artificial. La víctima reveló que la organización delictiva, que se hizo pasar por la estrella de Hollywood, la contactaron a través de la red social Facebook. El caso recuerda a lo sucedido con una mujer francesa y un falso Brad Pitt.

"Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta", relató en Lape Social Club, por América TV.

En la foto de perfil, el supuesto Clooney tenía el tilde azul de verificado, no así en el usuario. "Me pidieron plata para ser del club de fans: 300 dólares. Luego me pidieron más para mandármela y activarla", explicó la damnificada.

"Esto ocurrió el año pasado y no se lo conté a nadie. Solo a un amigo le mostré el video y pensamos que era verdad", siguió.

Los videos del falso George Clooney creado con IA En las imágenes, editadas con inteligencia artificial, se ve la cara del actor hablándole a la cámara y diciendo: "¿Cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias por apoyarme, prometo pagarte todo. Te amo". En otra grabación falsa, dice: "Soy yo, George. Richard me dijo que tenés una tarjeta mala, que no podés arreglarla. Por favor, hablá conmigo". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1921956740452467160&partner=&hide_thread=false "George Clooney"



Porque una argentina perdió 15.000 dólares tras ser estafada por un falso George Clooney que le hablaba con IA: "Me dijo que me amaba, que se estaba por separar y necesitaba la plata para el abogado". pic.twitter.com/GYTk3LmmzA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 12, 2025 "No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares. Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI", relató la damnificada.