Una mujer francesa fue estafada por un falso Brad Pitt por más de 800.000 euros

De acuerdo con medios franceses, el estafador habría recibido 830.000 euros por parte de una mujer llamada Anne alegando que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie .

El estafador, quien habría abordado a Anne en febrero de 2023 en Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso la envió un vídeo generado por la Inteligencia Artificial (IA).

image.png Las fotos que recibía la mujer por parte del falso Brad Pitt.

La mujer que perdió todo por un falso Brad Pitt

Tras un año y medio, Anne descubre el engaño cuando los medios relatan que Pitt ha comenzado una relación con Inés de Ramón.

"Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: 'son fotos que ha hecho para mí'", explicó a los periodistas del programa 'Sept à Huit'.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775.000 euros que recibió tras su divorcio.

"Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno", concluyó la demandante.