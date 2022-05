Alejandro Fantino vuelve hoy a la pantalla de América con "Animales Sueltos"

En abril pasado, el conductor se despidió de "Intratables" tras su paso por el ciclo que lo tuvo como cuarto conductor tras la salida de Santiago Del Moro, Guillermo Andino y Fabián Doman.

En ese momento, sobre su partida, indicó: "Me voy gratamente sorprendido. Vine a aprender, a hacer una especie de máster. Soy conductor de televisión: conduje realities en México, conduje `Escuela para maridos´, `El Show del Fútbol´, `El Show de Boca´, relaté fútbol, me tocó entrevistar, hacer un programa político como `Animales Sueltos´ que ahora vuelve. Pero digo, a `Intratables´ vine a aprender y me voy con un 'mastercito' hecho".