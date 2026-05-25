Crisis en Bolivia: el Riesgo País se disparó tras la ola de manifestaciones y disturbios + Agregar ámbito en









Las protestas, bloqueos y la tensión política empujaron al indicador por encima de los 600 puntos básicos, mientras crece la preocupación de los mercados por la estabilidad económica y financiera del país.

Crisis en Bolivia: el Riesgo País se dispara tras la ola de manifestaciones y disturbios.

El Riesgo País de Bolivia registró este mes un deterioro acelerado en el medio de una grave crisis política y social, con casi 20 días consecutivos de manifestaciones y disturbios. De esta manera, el EMBI pasó de niveles cercanos a 350 puntos a superar los 605.

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Con este incremento, Bolivia volvió a posicionarse como el segundo país sudamericano más riesgoso para invertir, solo por detrás de Venezuela.

Deterioro del Riesgo País en Bolivia: ¿A qué se debe? Fernando Romero, expresidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija aseguró que cuando sube rápidamente el Riesgo País, el mensaje es que los inversionistas ven mayores probabilidades de problemas fiscales, financieros o de gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

“Los mercados internacionales reaccionan muy negativamente cuando un país enfrenta bloqueos prolongados, paralización logística y alta conflictividad política”, señaló en declaraciones con Bloomberg Línea.

El país andino se encuentra atravesado por una crisis que se inició a comienzos de mes por reclamos salariales, la escasez y el deterioro en la calidad de los combustibles, así como el rechazo a varias reformas del gobierno.

En este contexto, se desataron manifestaciones y cortes de calles en reclamo por la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quién lleva apenas seis meses en el cargo. PROTESTAS BOLIVIA 2 Las protestas, bloqueos y la tensión política empujaron al indicador por encima de los 600 puntos básicos. Además, el país enfrenta escasez de dólares, la caída de las reservas internacionales y una creciente necesidad por el financiamiento externo. "Cuando el mercado percibe debilidad fiscal y menor capacidad económica, exige tasas más altas para financiar al país, elevando automáticamente el Riesgo País", afirmó Romero. En ese sentido, el analista advirtió que, si persisten los bloqueos, aumenta la conflictividad o empeoran las expectativas económicas, el indicador podría alcanzar niveles “todavía más preocupantes para el financiamiento externo de Bolivia”. Según explicó, la única forma de moderar esa tendencia es que el Gobierno transmita señales claras de estabilidad política y económica.

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