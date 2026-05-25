El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, se refirió a la relación entre ambos países y aseguró también que también mantienen "posturas coincidentes respecto a la preservación de la paz y la estabilidad frente a la amenaza militar de China".

Taiwán afirmó que la política de EEUU con la isla no cambió tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán , Lin Chia-lung, aseguró este lunes que la política estadounidense hacia la isla no cambió tras la cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y EEUU , Xi Jinping y Donald Trump .

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Lin afirmó que Taipéi y Washington cuentan con "canales institucionalizados de comunicación" y que, tras el encuentro de los mandatarios, también recibieron una "sesión informativa" por parte del gobierno estadounidense reiterando que las intenciones con Taiwán no se modificaron.

El canciller también señaló que los países mantienen "posturas coincidentes respecto a la preservación de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, especialmente frente a la amenaza militar de China".

Donald Trump y Xi Jinping se reunieron en el marco de una cumbre bilateral estratégica realizada del 13 al 15 de mayo de 2026 en Pekín.

Durante una audiencia parlamentaria posterior, Lin subrayó que los vínculos entre ambos se apoyan en “fundamentos institucionales” , entre ellos la Ley de Relaciones con Taiwán y las denominadas “seis garantías”.

Además, destacó que la isla cuenta con “apoyo bipartidista” tanto en el Ejecutivo como en el Congreso estadounidense. “Debemos prestar atención, pero no preocuparnos en exceso”, afirmó el jefe de la diplomacia taiwanesa.

La venta de armamento estadounidense a Taiwán

Respecto a la posible venta de un nuevo paquete de armas de EEUU a Taiwán, cuyo valor podría alcanzar los u$s14.000 millones, Lin señaló que el proceso “sigue avanzando conforme a la ley y a los procedimientos establecidos”.

Según explicó, la operación involucra no solo al presidente estadounidense, sino también al Congreso y al conjunto del aparato gubernamental norteamericano.

Las declaraciones llegan después de que el secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, afirmara la semana pasada que Washington había pausado temporalmente una venta de armamento a Taiwán para garantizar el suministro de municiones destinadas a la campaña militar contra Irán.

Esa suspensión fue anunciada tras la cumbre celebrada los días 14 y 15 de mayo en Pekín entre Xi Jinping y Trump, en la que ambos líderes abordaron la situación de Taiwán.

Trump declaró posteriormente que tomaría una decisión “muy pronto” sobre la venta de armas a la isla. Además, aseguró que el suministro de material bélico constituye una “muy buena ficha negociadora” para Washington y se mostró dispuesto a debatir el tema con el presidente taiwanés, Lai Ching-te.

Taiwán, que actualmente solo mantiene relaciones diplomáticas oficiales con doce países, depende en gran medida del armamento estadounidense para disuadir una posible ofensiva de China, que considera a la isla parte inalienable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para asumir su control.