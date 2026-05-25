El destino de Argentina lleno de adrenalina perfecto para los más aventureros

Este rincón ofrece actividades ideales para el turismo que busca aventuras extremas y llevará al límite a quién se anime a visitarlo.

El turismo no siempre busca lo mismo, en especial cuando se trata de recorrer la Argentina, ya que el país cuenta con varios puntos con actividades variadas y cada uno se destaca por lo que ofrece su entorno. Pero para quienes quieren sentir adrenalina, hay lugares que sobresalen y se vuelven una alternativa ideal para los fanáticos de la acción.

Este rincón no solo propone un verdadero desafío, también está preparado para quienes recién empiezan y necesitan lo necesario para adentrarse en el mundo de la aventura. A eso se suma su imponente entorno natural, que lo termina de transformar en una gran opción para quienes buscan este tipo de emociones durante sus vacaciones.

Las Leñas se encuentra en el sur de Mendoza, dentro del valle del mismo nombre , en plena Cordillera de los Andes. Pertenece al departamento de Malargüe y está ubicada en una zona de alta montaña, cerca del límite con Chile, a unos 80 kilómetros de la ciudad cabecera departamental.

El centro de esquí tiene su base a 2.240 metros sobre el nivel del mar y alcanza los 3.430 metros en su punto más alto . Forma parte de un sector cordillerano del sur mendocino donde también se encuentran Los Molles, el Pozo de las Ánimas y la Laguna de la Niña Encantada.

El principal atractivo de Las Leñas está en la nieve. Durante el invierno, el centro recibe a quienes llegan para practicar esquí y snowboard , con pistas para distintos niveles, escuela con clases para adultos y menores, alquiler de equipos y servicios pensados para quienes necesitan aprender antes de subir a la montaña.

Para quienes buscan una experiencia más intensa, también hay propuestas fuera de las pistas marcadas, siempre con guías. Una de ellas es Extreme Expedition, que permite llegar en máquina pisanieve a sectores con laderas vírgenes y descensos especiales. Estas salidas pueden ser de medio día o de día completo, según las condiciones del clima en la montaña y pueden ser suspendidas en caso de que la situación se torne peligrosa.

La actividad no queda limitada al invierno. En verano, Las Leñas ofrece cabalgatas, mountain bike y caminatas por circuitos del valle, con recorridos de distinta duración. También hay opciones de tirolesa, escalada, rapel y puente comando, una propuesta de cuatro horas que combina cruces sobre ríos, paredes de roca y descensos con cuerda.

El entorno suma otros paseos cercanos dentro del mismo circuito de la montaña. Entre ellos aparecen el Pozo de las Ánimas y la Laguna de la Niña Encantada, dos puntos naturales del sur mendocino que permiten sumar caminatas, fotos a paisajes imponentes y recorridos entre ese entorno natural tan característico de la zona.

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Cómo ir hasta Las Leñas

Desde la Ciudad de Mendoza, el camino hacia Las Leñas se realiza hacia el sur de la provincia. El trayecto habitual toma la Ruta Nacional 40 hasta la zona de San Rafael y luego continúa por el sur mendocino hasta llegar al desvío hacia la Ruta Provincial 222, que conduce al Valle de Las Leñas.

El viaje demanda alrededor de cinco horas en condiciones normales del clima. Como se trata de un destino de alta montaña, el tiempo puede cambiar durante el invierno por nevadas, hielo o controles en la ruta, especialmente en el tramo final que llega al centro de esquí. Durante la temporada invernal, la portación de cadenas es obligatoria para circular hacia el lugar.