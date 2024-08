Fátima Flórez habló por primera vez del romance de Javier Milei y Yuyito González

“¿Cómo estás de salud?”, le preguntó el periodista Pablo Layus de Intrusos. “Muy bien. No sé qué han dicho” , respondió la actriz sin estar al tanto de los rumores que aseguraban que había sufrido un fuerte malestar físico al enterarse de la nueva relación de su ex. “¿Cómo tomaste la noticia del romance de Yuyito y Milei?”, arremetió el cronista sin vueltas. “No, nada… Me tomo una gaseosa ahora”, bromeó dando a entender que no le afecta la situación.

Fátima Flórez sobre la relación de Milei y Yuyito: "Yo tengo las cosas muy claras"

“El día que Javier fue a verla a Yuyito a su programa, él estaba de novio con vos y ella lo agarraba bastante…”, lanzó el periodista cordobés intentando sacarle una declaración. “No tengo idea. No es una pregunta que me tengas que hacer a mí”, advirtió ella sin querer hablar del tema. Sin embargo, Layus no se dio por vencido e insistió: “Hoy con el diario del lunes, ¿cómo tomas ese momento?”. “Yo no necesito ningún diario del lunes, yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto. Eso se lo tenés que preguntar a otra gente”, dijo Florez tajante.