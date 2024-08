Yuyito González dio nuevos detalles de su romance con Javier Milei

La conductora se mostró tranquila y en todo momento aseguró que no esperaba que su vida cambie por más de estar de novia con el Presidente de la Nación. “Voy a seguir con mi programa y mi trabajo. No veo que me modifique demasiado, llevo una vida normal y no le hago mal a nadie ”, señaló respecto a la posibilidad de tener custodia personal, aunque se permitió una broma: “Para ustedes voy a tener, para que no me esperen todo el día en la puerta”, dijo entre risas.

Durante la improvisada conferencia de prensa, no quiso aventurarse a la figura de primera dama y la posibilidad de llevar a cabo un rol social para ayudar a la gente. “Eso tiene que ser algo genuina que sale del corazón de uno, como tantas veces hice charlas para mujeres con la iglesia”. Tampoco quiso contestar si el de ayer en público fue el primer beso de la pareja. “No hablamos de besos, el límite es este”. Y menos quiso decir si fue algo consensuado con su novio: “Las parejas se saludan así, afectivamente”.

Yuyito González reveló que Javier Milei ya conoció a su hijo

Siempre en plan de normalizar la relación, dijo que el Presidente ya conoció a su hijo Stéfano. “A las chicas todavía no. Fue hermoso, todo muy natural”. De su lado, dijo no haber tenido un encuentro con sus suegros, pero sí con su cuñada: “A Karina la conocí en el Luna Park y ayer tuvimos la oportunidad de estar más tiempo juntas. Conversamos un largo rato, todo ameno, nada raro”.

A continuación, Amalia se refirió a sus temas de conversación con el primer mandatario: “Hablamos de la actualidad, a mí me encanta todo lo que es información”, reconoció. “¿De Alberto y Fabiola?”, le preguntaron. “No mucho”, respondió. “¿Y de Tamara Pettinato?”. “De eso nada. Hablamos de temas de la actualidad como puede hablar cualquier pareja”, expresó, y tomó distancia de las decisiones que pueda tomar el Gobierno: “No le bajo línea de ningún tema, no sería tan atrevida”.

Yuyito dijo no haber ido ni a la Casa Rosada ni a la Quinta de Olivos y no quiso dar muchas precisiones de cuántas veces se reunieron. “Él es un amor, pero dentro de lo que es el romance, hay individualidades”, atinó a decir. En cambio, se puso firme sobre las críticas que se puedan venir: “Las agresiones no me gustan nada, las evito. Tengo una sola red social, Instagram, y desactivo todos los comentarios”, sentenció.

“Estoy feliz, estoy enamorada”, dijo a modo de resumen antes de meterse en el ascensor. “¿Esperemos que no cambies, te podemos seguir diciendo Yuyito?”, le preguntaron al final. Y ella respondió muy seria. “No me digas que cambio, porque no cambio nada. No pienso cambiar, al contrario, tal vez me vuelva una mejor persona”.