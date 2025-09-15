Fito Páez ya tiene su propio Tiny Desk Concert: cuáles son las canciones que eligió tocar

La presentación del músico rosarino se dio en el marco de la inauguración del Latin Music Month de la radio pública estadounidense, sumándose a una tradición que celebra artistas y proyectos de la música latina.

Fito Páez finalmente presentó su Tiny Desk Concert de NPR. La presentación del músico rosarino se dio en el marco de la inauguración del Latin Music Month de la radio pública estadounidense, sumándose a una tradición que celebra artistas y proyectos de la música latina.

"Qué honor tener a Fito Páez, uno de los pioneros del rock argentino, en el Tiny Desk” , anunciaron desde NPR en la presentación del episodio. En el mismo texto destacan su trayectoria y legado: desde su debut como solista en 1984, en los albores de la democracia argentina tras la dictadura, hasta convertirse en un símbolo del rock en español.

El set, grabado en la icónica oficina ubicada en Washington D.C., mostró a un Fito cercano y divertido. El artista repasó clásicos de su carrera como "A rodar mi vida” y “Mariposa tecnicolor” , estrenó "Sale el sol" de su nuevo disco "Novela" y cerró con un mixl: "Circo Beat" desembocando en "Tercer mundo" .

Con esta participación, Páez se une a un selecto grupo de músicos argentinos que han pasado por el formato, entre ellos Ca7riel y Paco Amoroso , Trueno , Nicki Nicole , Nathy Peluso y Juana Molina . "¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!", expresó Fito en su cuenta de Instagram sobre el estreno de esta presentación.

Embed - Fito Páez: Tiny Desk Concert

Qué es el Tiny Desk Concert

Tiny Desk Concerts (o conciertos en escritorio pequeño) son una serie de sesiones musicales organizadas por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music, la pata musical de la National Public Radio de Estados Unidos. Las presentaciones se llevan a cabo en las oficinas de la estación, ubicadas en Washington D. C., a un costado del escritorio del presentador Bob Boilen.

Si bien se originaron en 2008, estas sesiones ganaron mucha popularidad en los últimos años. Su gracia radica en su sonido acústico, que en algunos casos obliga a los artistas a salir de su zona de comfort, mientras que en otras ocasiones saca a relucir la mejor versión de ellos. Asimismo, la decoración al estilo biblioteca -que ya se volvió icónica- le da una vibra acogedora a la velada.

Por otra parte, algunas presentaciones dentro del Tiny Desk quedaron en la historia por las grandes interpretaciones de algunos artistas. Entre estas destacan la de Mac Miller, Anderson Paak, C. Tangana, Tyler The Creator, Jorja Smith y Sting, entre otros.