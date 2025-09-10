Chase Atlantic suma una segunda fecha en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas







Una de las bandas más magnéticas de la escena alternativa internacional llega como parte de su tour LOST IN SOUTH AMERICA 2025.

El trio australiano llega a la Argentina.

Lo que prometía ser una primera visita inolvidable, ahora suma un segundo capítulo: Chase Atlantic agotó todas las entradas para su show del 19 de noviembre en cuestión de horas y decidió agrandar la fiesta con un segundo show el 20 de noviembre. La respuesta del público argentino ya da la idea de las expectativas que había por su llegada y vaticina dos noches inolvidables en C Art Media de la mano de DF Entertainment.

Con una identidad sonora que desafía etiquetas, Chase Atlantic se consolidó como uno de los actos más singulares de la escena alternativa global. Su mezcla audaz de pop, rock y R&B les permitió construir un universo propio: atmosférico, emocional y provocador por donde se lo mire.

Cuándo y dónde conseguir las entradas para Chase Atlantic Las entradas para la nueva fecha se podrán adquirir a través de All Access desde hoy, 10 de septiembre, a las 14:00 horas.

En cada show, la banda ofrece una experiencia inmersiva que va mucho más allá de la música: una catarsis compartida, un viaje entre lo introspectivo y lo explosivo. Con su energía hipnótica en escena y letras que hablan de deseo, oscuridad y vulnerabilidad, Mitchel Cave, Clinton Cave y Christian Anthony lograron conectar con una audiencia fiel y global, que agota entradas en todo el mundo.

Con Lost in Heaven, su más reciente álbum, Chase Atlantic consolidó una nueva etapa sonora y estética: más madura y experimental. El show en C Art Media sin dudas pasará por canciones de este material nuevo como ”FACEDOWN”, “DIE FOR ME”, “RICOCHET” y “YOU”, pero también hará paradas obligatorias por los himnos de toda su discografía, dándole a sus seguidores locales la oportunidad de disfrutar de interpretaciones en vivo de himnos como “Swim” y “Friends”. El trío australiano llega al país en un gran momento de su carrera, con su fórmula probada para la innovación del pop ajustada hasta la perfección y un vivo arrasador que, junto con la característica pasión del público local, promete una primera noche inolvidable en Argentina.

