Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia que se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy

Con tan sólo 15 años y sin experiencia previa, Owen Cooper logró obtener una de las estatuillas más prestigiosas del mundo del espectáculo. Quién es el adolescente que encarnó a Jamie Miller.

Con 15 años, Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy gracias a su papel en Adolescencia, la serie de Netflix.

A los 15 años, Owen Cooper subió al escenario y se hizo con la estatuilla convertido en el actor más joven en lograr un Emmy. Nunca había actuado profesionalmente antes , pero su rol en Adolescencia , la serie británica que llegó a Netflix y generó un fenómeno global, lo llevó a romper récords en la industria televisiva.

El joven intérprete dio vida a Jamie Miller, un adolescente acusado de un crimen que conmociona a su escuela. La propuesta de la serie llamó la atención no solo por su trama, sino también porque cada episodio fue grabado en una sola toma, sin cortes , lo que exigió una precisión y entrega poco habitual para un elenco tan joven.

Durante el rodaje, Cooper incluso improvisó frases que quedaron en la versión final, algo que, según contaron miembros de la producción, “sorprendió hasta a los directores más experimentados”. El resultado fue un retrato intenso, realista y conmovedor, que conquistó a la crítica y lo catapultó a la historia de los Emmy .

Owen nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra. Hasta hace pocos años, su vida transcurría entre la escuela y clases de teatro en el centro Drama MOB, en Manchester. A diferencia de otros actores que comienzan desde muy pequeños en comerciales o papeles secundarios, Cooper no tenía antecedentes profesionales en la pantalla .

La oportunidad llegó casi de manera fortuita: envió un par de audiciones grabadas para un proyecto que buscaba a un adolescente de su edad, sin imaginar que se trataba de una de las series más comentadas de los últimos tiempos. Su frescura y naturalidad frente a la cámara convencieron al equipo creativo, y así se quedó con el papel que cambió su vida.

En su discurso de agradecimiento, con voz temblorosa pero decidida, dijo: “Yo no era nada hace tres años. Ahora estoy aquí”. Y agregó un mensaje que resonó entre sus pares: “Si escuchás, te concentrás y salís de tu zona de confort, podés lograr cualquier cosa”.

Vale aclarar que si bien Owen es el actor más joven en recibir un Emmy, la marca histórica sigue en manos de Roxana Zal, que en 1984 ganó a los 14 años, aunque en la categoría femenina.

owen-cooper-adolescencia-netflix

Los proyectos de Owen Cooper

El furor por Adolescencia abrió de inmediato nuevas puertas para el actor británico. El primero de sus trabajos confirmados será Film Club, una producción de BBC Three que mezcla comedia y drama, con la dirección y actuación de Aimee Lou Wood, conocida por Sex Education y The White Lotus.

Pero el anuncio que más ruido generó en la prensa internacional fue su participación en una nueva versión de Cumbres Borrascosas. En este clásico, compartirá elenco con Margot Robbie y Jacob Elordi, y tendrá el desafío de interpretar la versión joven de Heathcliff, el protagonista.