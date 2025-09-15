Margot Robbie aseguró que "hay que tener cuidado" con los hombres que aman la película "El lobo de Wall Street"







Dirigida por Martin Scorsese, la película de 2013 presenta a Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort, un corredor de bolsa que participó en actos de corrupción y fraude en Wall Street y tuvo una caída muy pública.

Margot Robbie interpretó a Naomi Lapaglia en la película de 2013. Pamount Pictures

Si conoces a un hombre al que le encanta la película El lobo de Wall Street, quizá deberías tener cuidado, aseguró la actriz Margot Robbie.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por Martin Scorsese, la película de 2013 presenta a Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort, un corredor de bolsa que participó en actos de corrupción y fraude en Wall Street y tuvo una caída muy pública. Robbie protagoniza la película como Naomi Lapaglia, quien estuvo brevemente casada con Belfort.

La recomendación de Margot Robbie sobre los hombres que aman El lobo de Wall Street Al sentarse con el portal Letterboxd para promocionar su nueva película A Big Bold Beautiful Journey, que llega a los cines el viernes, Robbie y su coprotagonista Colin Farrell tuvieron la tarea de adivinar algunas de sus películas basándose en las reseñas de los usuarios de dichas películas en la plataforma.

Una reseña de 4,5 estrellas de una espectadora llamada Mya decía: “Las mujeres que aman esta película son sexys, pero no se puede confiar en los hombres que aman esta película”.

Tras analizar la reseña, Robbie supuso de inmediato que la espectadora se refería a El lobo de Wall Street y se rió al recibir la confirmación. Según la actriz, "eso tiene sentido".

Robbie luego admitió que tiene un amigo que trabaja en ventas y que escucha el discurso de Belfort antes de ir a trabajar. Sin embargo, Robbie estuvo de acuerdo con la crítica. "No se equivoca", admitió riendo. "A los que les encanta esta película, deberían tener cuidado". "Sí, sí, sí, claro", asintió Farrell. "Tiene un toque de Patrick Bateman". Aun así, Robbie señaló que le encantó trabajar en la película y todavía piensa que el producto final fue "brillante". “Era un escenario caótico en el mejor sentido de la palabra, y no tengo otro contexto para imaginar cómo es un escenario de Martin Scorsese, pero esto fue una locura extrema”, recordó. “Cada día era una locura en el mejor sentido de la palabra”.