El musical "Charlie y la fábrica de chocolate" se pone en marcha Por Carolina Liponetzky







El espectáculo que se estrenará en el Teatro Gran Rex en invierno de 2026, se pone en marcha con una convocatoria abierta de audiciones para chicos y chicas de 9 a 12 años en busca del personaje de los cinco personajes centrales, encabezados por Charlie Bucket.

El musical está basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp como el entrañable Willy Wonka.

De los productores de "La Sirenita", "Matilda" y "School of Rock", producciones que alcanzaron a más de medio millón de espectadores, llega llega a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: "Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El espectáculo que se estrenará en el Teatro Gran Rex en invierno de 2026, se pone en marcha con una convocatoria abierta de audiciones para chicos y chicas de 9 a 12 años en busca del personaje de los personajes no sólo del protagonista Charlie Bucket sino de sus compañeros de recorrido por la gran fábrica de chocolate. Esos son Augustus Gloop, Violet Beauregarde, Veruca Salt y Mike Taevee.

El requisito para que los protagonistas del musical de 2026 surjan de audiciones abiertas, como ocurrió con Albana Fuentes que encarnó a "La sirenita", es que tengan entre 9 y 12 años (o aparenten esa edad) con habilidades indispensables de canto y actuación, además de facilidad para la danza. Algunos personajes requerirán conocimientos específicos en danza clásica o en estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

El cierre de inscripción para formar parte es el 28 de septiembre de manera online, con audiciones que serán la semana del 13 de octubre y ensayos que comenzarán en abril y seguirán hasta mayo de 2026.

El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp como el entrañable Willy Wonka, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.

Dicen los productores: "Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”. "Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show" es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI). La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.

Temas Teatro