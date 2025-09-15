Revelan carta inédita de Lady Gaga a David Bowie: "Mi carrera ha sido una súplica artística para que me prestes atención"

El nuevo Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Londres abrió sus puertas, exhibiendo más de 90.000 de las posesiones del ícono y llevando a los visitantes a un recorrido por su vida y su impacto en el mundo que lo rodea

Durante el fin de semana, el nuevo Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Londres abrió sus puertas, exhibiendo más de 90.000 de las posesiones del ícono y llevando a los visitantes a un recorrido por su vida y su impacto en el mundo que lo rodea. Dentro de todo lo exhibido una carta que Lady Gaga le escribió a David Bowie cobró gran relevancia por su contenido.

The Storehouse abrió a principios de la primavera y contiene los Archivos del Festival de Glastonbury , vestuario de PJ Harvey y Elton John , alta costura de diseñadores, camisas vintage, espadas samuráis y mucho más.

“Querido David Bowie, fue un verdadero honor recibir una copia anticipada de tu álbum” , escribió. “Lloré, de hecho, escuchando cada canción. ¿Cómo sabe que existo? Siento que toda mi carrera ha sido una súplica artística para que me conozcas. Estoy terminando mi álbum 'ARTPOP' y estoy en Nueva York. Me sentiría muy agradecida y honrada de conocerte".

Si bien no dice explícitamente de qué álbum suyo recibió una copia anticipada, la mención de su trabajo en el álbum 'ARTPOP' sitúa la carta alrededor de 2012 o 2013. Esto significa que probablemente se trataba de su álbum "The Next Day" , que llegó en 2013.

También se exhiben en el Storehouse los icónicos trajes de Bowie, instrumentos musicales, diagramas de maquillaje, notas personales, letras, bocetos, diseños, fotografías y más.

Antes de la apertura de las puertas, se reveló que hay una nota escrita por Bowie que muestra sus canciones favoritas , así como algunos planes detallados para trabajar en un musical inacabado.

Lady Gaga es fan de Bowie desde hace mucho tiempo y ha expresado con frecuencia su amor por él a lo largo de los años. En 2016, interpretó un popurrí de éxitos de Bowie en los Grammy y afirmó que "toda su carrera es un homenaje a David Bowie".