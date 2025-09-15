Brasil elige "El agente secreto" con Wagner Moura para competir por el Oscar a mejor película internacional

La película superó a los otros dos contendientes principales, "Manas", el debut cinematográfico de Marianna Brennand, y "The Blue Trail", una historia de despertar en la vida adulta de Gabriel Mascaró.

Brasil seleccionó el thriller ambientado en los años 70 del director Kleber Mendonça Filho , " El agente secreto" , como su entrada oficial para la categoría de mejor película internacional en los 98º Premios de la Academia .

La presentación fue anunciada este lunes por la Academia de Cine de Brasil, luego de una decisión tomada por un comité de selección de 15 miembros.

El agente secreto, ganadora del Festival de Cannes y protagonizada por Wagner Moura , protagonista de Narcos , superó a los otros dos contendientes principales, Manas , el debut cinematográfico de Marianna Brennand , y The Blue Trail , una historia de despertar en la vida adulta de Gabriel Mascaró .

Después de ganar el primer Oscar del país por el conmovedor drama del año pasado I'm Still Here de Walter Salles, hasta fines del mes pasado, los expertos y los profesionales de la industria estaban seguros de que el comité presentaría El agente secreto, adquirida por Neon.

Sin embargo, el 5 de septiembre, Manas recibió un gran impulso cuando se anunció la incorporación de Sean Penn como productor ejecutivo. Penn se unió al director de I'm Still Here , Walter Salles ; a los tres ganadores de la Palma de Oro de Cannes, Jean-Pierre y Luc Dardenne ; y a la productora de I'm Still Here, Maria Carlota Bruno , como productores ejecutivos de Manas. Penn había promocionado con gran éxito I'm Still Here en Hollywood el año pasado. Julia Roberts y Penn presentaron una proyección de Manas en Los Ángeles el sábado.

Añadiendo una nota de polémica al debate, el jueves pasado, casi 70 grandes empresas e instituciones de Brasil, muchas de ellas dirigidas por mujeres, emitieron una carta abierta apoyando la candidatura de Manas.

Su apoyo se debe al enfoque de la película. Ambientada en una aldea ribereña aparentemente idílica de la selva amazónica, "Manas" narra la rebelión de Marielle, de 13 años, contra un ciclo de abuso sexual generalizado en su propia familia y en el tráfico de menores en barcazas fluviales.

La carta buscaba “ampliar el debate público sobre el tema y despertar a la sociedad sobre la urgencia de enfrentarlo”, decía.

Entre los firmantes se encontraban Luiza Helena Trajano, presidenta de la importante empresa minorista Magazine Luiza; Marize Mattos, directora de patrocinios de la empresa minera global Vale, y Paulo Samia, CEO de UOL, la mayor empresa de contenidos, tecnología, servicios y medios de pago de Brasil.

Un argumento a favor de Manas era que El agente secreto tenía buenas posibilidades de conseguir nominaciones al Oscar en otras categorías. La distribuidora estadounidense Neon ya ha prometido una campaña completa de premios para este drama de época, instando a los 11.000 miembros de la Academia a considerarla en todas las categorías, incluida la de mejor película.