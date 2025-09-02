SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de septiembre 2025 - 09:56

Gérard Depardieu será llevado a juicio nuevamente por un caso de violación en Francia

La decisión llega unos siete años después de que la actriz Charlotte Arnould presentara oficialmente cargos de violación contra el actor en 2018.

La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine francés Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould.

La decisión llega unos siete años después de que Arnould presentara oficialmente cargos de violación contra el actor en 2018.

La actriz, cuyo padre era un viejo amigo del actor, acusa a Depardieu de violarla y agredirla sexualmente dos veces en su mansión de París en el verano de 2018 después de que ella acudiera a él en busca de consejos de actuación.

El tribunal penal es el tribunal de más alto nivel de Francia, reservado para los delitos que conllevan penas de más de cinco años si el acusado es declarado culpable.

Un nuevo juicio contra Gérard Depardieu

La noticia del juicio llega cuatro meses después de que un tribunal de París declarara al actor culpable de agresión sexual y le dictara una sentencia suspendida de 18 meses relacionada con su comportamiento hacia dos mujeres en el set de la película The Green Shutters en 2021.

Ese juicio marcó la primera vez que Depardieu compareció ante un tribunal en un contexto de al menos 20 acusaciones públicas de comportamiento sexual inapropiado en su contra, que se remontan a décadas atrás, aunque muchas acusaciones solo han salido a la luz en los últimos años.

Depardieu sigue negando todas las acusaciones que se hacen contra él.

